https://sputnik-georgia.ru/20240426/gosudarstvo-pomozhet-kompaniyam-v-gruzii-vypustit-tsennye-bumagi-287554252.html

Государство поможет компаниям в Грузии выпустить ценные бумаги

Государство поможет компаниям в Грузии выпустить ценные бумаги

Sputnik Грузия

Планируется поддержать до 15 бенефициаров, которые привлекут на фондовом рынке дополнительные инвестиционные ресурсы на сумму до 150 миллионов лари 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T11:58+0400

2024-04-26T11:58+0400

2024-04-26T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Государственное агентство "Производи в Грузии" запустило программу по стимулированию выпуска ценных бумаг, которая направлена на улучшение доступа к финансам для малого и среднего бизнеса и продвижение рынка капитала, заявил директор Агентства Михаил Хидурели на презентации государственной программы поддержки рынка капитала. На презентации программы поддержки рынка капитала присутствовали представители государственных и финансовых институтов, бизнес-сектора и донорских организаций. По его словам, прежде всего необходимо объяснить бизнесу, насколько важна для компании эмиссия ценных бумаг, насколько это поможет ей развиваться. "Благодаря конкретным механизмам агентства – возмещению кредитного рейтинга до 100 тысяч лари и возмещению комиссии за размещение – у нас будут гранты, которые позволят компании выпускать ценные бумаги в сотрудничестве с брокерами. Это новая глава в истории агентства и, конечно же, страны, поскольку страна официально начинает реализацию конкретных программ в направлении рынка капитала", – отметил он. В 2024 году агентство будет помогать компаниям выпускать облигации. Планируется поддержать до 15 бенефициаров, которые привлекут на фондовом рынке дополнительные инвестиционные ресурсы на сумму до 150 миллионов лари. В 2024 году в направлении развития рынка капитала агентство "Производи в Грузии" осуществит ряд мер, которые будут способствовать развитию альтернативных механизмов финансирования. Наряду с софинансированием выпусков облигаций, это будет развитие инвестиционных фондов и продвижение финансирования на основе активов. Правительственная программа "Производи в Грузии" – одна из самых успешных в стране. Она была создана летом 2014 года и направлена на стимулирование в Грузии местного производства. В апреле 2017 года было создано одноименное агентство, которое объединило все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Со дня существования программы индустриальным компонентом и кредитно-гарантийной схемой, то есть субсидией на проценты по кредиту и банковским обеспечением, в сумме воспользовались 1,4 тысячи бизнесменов. Когда в Грузии приступят к выпуску ипотечных облигаций >>Агентство "Производи в Грузии" объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическое развитие страны. Программа направлена на развитие микро- и малого бизнеса, утверждение современной культуры предпринимательства и создание новых рабочих мест. Программа также поможет снизить негативные экономические последствия, вызванные новой пандемией коронавируса. Речь идет о субсидировании кредитов и обеспечении, которые охватывают более 200 видов деятельности, и микрогрантах, которые касаются более 300 видов деятельности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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