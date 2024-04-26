https://sputnik-georgia.ru/20240426/manipulyatsiya-i-shantazh--deputat-o-rezolyutsii-evroparlamenta-po-gruzii-287556038.html

Манипуляция и шантаж – депутат о резолюции Европарламента по Грузии

Манипуляция и шантаж – депутат о резолюции Европарламента по Грузии

Sputnik Грузия

Для того, чтобы ЕС отменил безиз для граждан Грузии, необходимо согласие 27 стран объединения, отметила депутат 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T11:02+0400

2024-04-26T11:02+0400

2024-04-26T11:06+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Позорная резолюция, принятая Европарламентом, является манипуляцией, шантажом и введением общества в заблуждение, так как для пересмотра решения ЕС о либерализации визового режима для граждан Грузии нужна поддержка всех 27 стран объединения, заявила замглавы парламентского комитета по внешним связям, депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мариам Лашхи. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. С 28 марта 2017 года граждане Грузии, имеющие биометрические паспорта, могут без виз осуществлять туристические и деловые поездки в страны Евросоюза на срок до 90 дней, но не чаще, чем раз в полгода. Что касается резолюции, она была принята 425 голосами. Документ инициировали евродепутаты от разных фракций Европарламента, среди них систематически критикующие грузинские власти Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотыга. Как они заявляли не раз, власти Грузии меняют прозападный внешнеполитический курс на пророссийский. Отдельно состоялось голосование за поправки к резолюции. В резолюции говорится, что законопроект несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии вступить в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. Евродепутаты также призвали Еврокомиссию и государства-члены Евросоюза оценить влияние законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на роль ЕС, как донора в Грузии, и четко проинформировать правительство и парламент Грузии об этом возможном воздействии и его последствиях для финансирования ЕС в целом. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Резолюция Европарламента не имеет никакой ценности - глава парламента Грузии>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Детали законопроекта Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает лишь регистрацию организаций, проводящих интересы иностранной силы, и прозрачность их финансирования. Нет никаких ограничений их деятельности. Организацией, проводящей интересы иностранной силы, могут считаться только те юридические лица, источником 20% годового дохода которых является "иностранная сила". Если организация удовлетворяет соответствующим критериям, она сама должна обратиться в Национальное агентство публичного реестра для ее регистрации. Процедура будет бесплатной. Субъекты, зарегистрированные в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, согласно законопроекту, обязаны каждый год в январе в электронном виде заполнять финансовую декларацию за предыдущий год. Организация, проводящая интересы иностранной силы, – это: – некоммерческое юридическое лицо, не основанное административным органом и не являющееся спортивной федерацией или организацией, занимающейся вопросами крови; – вещатель; – юридическое лицо, владеющее печатными СМИ; – юридическое лицо, владеющее или использующее грузинский домен и/или хостинг для распространения массовой информации в Интернете на грузинском языке, если источником 20% их годового дохода является "иностранная сила". Иностранная сила – это: – субъект, составляющий систему власти иностранного государства; – физическое лицо, не являющееся гражданином Грузии; – юридическое лицо, основанное не на основании грузинского законодательства; – организационное образование (фонд, ассоциация, союз, корпорация и т. д.) или другое объединение людей, созданное на основе права другого государства или/и международного права. * Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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