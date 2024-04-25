https://sputnik-georgia.ru/20240425/pechalnaya-istoriya-v-arkhive--spiker-parlamenta-gruzii-o-rezolyutsii-evroparlamenta-287548598.html

Печальная история в архиве – спикер парламента Грузии о резолюции Европарламента

Печальная история в архиве – спикер парламента Грузии о резолюции Европарламента

Sputnik Грузия

Спикер парламента назвал принятую резолюцию последним щипком грузинского народа уходящими депутатами Европарламента 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T18:13+0400

2024-04-25T18:13+0400

2024-04-25T18:32+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Резолюция Европарламента не имеет никакой цены для Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять закон об "иноагентах" и призывает ввести санкции против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последние два года. Первая была принята 9 июня, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили. Он назвал принятую резолюцию последним щипком грузинского народа уходящими депутатами Европарламента. "Это последний щипок Грузии, грузинского народ со стороны уходящих членов Европарламента. В июне выборы в Европарламент и я надеюсь, что граждане Евросоюза примут лучшее решение и дадут мандат достойным лицам",– заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что решения о санкциях и переговорах принимает Европейский совет, а не Европарламент, а резолюция – продолжение кампании против Грузии, которую ведут отдельные Европарламентарии против Грузии. Спикер парламента назвал авторов резолюции командой, покровительствующей осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. "Те, кто являются друзьями Саакашвил, не могут быть друзьями грузинского народа", – добавил Папуашвили. За документ проголосовали 425 евродепутатов, против – 5. Кроме того, в Европарламенте были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии >>Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах