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Печальная история в архиве – спикер парламента Грузии о резолюции Европарламента
Печальная история в архиве – спикер парламента Грузии о резолюции Европарламента
Sputnik Грузия
Спикер парламента назвал принятую резолюцию последним щипком грузинского народа уходящими депутатами Европарламента 25.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-25T18:13+0400
2024-04-25T18:13+0400
2024-04-25T18:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Резолюция Европарламента не имеет никакой цены для Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять закон об "иноагентах" и призывает ввести санкции против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последние два года. Первая была принята 9 июня, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили. Он назвал принятую резолюцию последним щипком грузинского народа уходящими депутатами Европарламента. "Это последний щипок Грузии, грузинского народ со стороны уходящих членов Европарламента. В июне выборы в Европарламент и я надеюсь, что граждане Евросоюза примут лучшее решение и дадут мандат достойным лицам",– заявил Папуашвили. Он подчеркнул, что решения о санкциях и переговорах принимает Европейский совет, а не Европарламент, а резолюция – продолжение кампании против Грузии, которую ведут отдельные Европарламентарии против Грузии. Спикер парламента назвал авторов резолюции командой, покровительствующей осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили. "Те, кто являются друзьями Саакашвил, не могут быть друзьями грузинского народа", – добавил Папуашвили. За документ проголосовали 425 евродепутатов, против – 5. Кроме того, в Европарламенте были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта. Европарламент принял критическую резолюцию по Грузии >>Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, бидзина иванишвили, михаил саакашвили, европарламент, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Печальная история в архиве – спикер парламента Грузии о резолюции Европарламента
18:13 25.04.2024 (обновлено: 18:32 25.04.2024)
Спикер парламента назвал принятую резолюцию последним щипком грузинского народа уходящими депутатами Европарламента
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Резолюция Европарламента не имеет никакой цены для Грузии, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Депутаты Европарламента приняли резолюцию по Грузии, в которой осуждается намерение грузинских властей принять закон об "иноагентах" и призывает ввести санкции против почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Это уже третья критическая резолюция Европарламента по Грузии за последние два года. Первая была принята 9 июня, вторая – 14 декабря 2022 года, третья – 16 февраля 2023 года. Во всех документах, помимо прочего, говорится о санкциях против Иванишвили.
"Сегодня мы говорим о той группе европарламентариев, которые принимают такие решения против грузинского народа. Это не первая такая декларация. Уже четвертая по счету. И как у трех предыдущих деклараций не было никакой цены для нашей страны, и в том числе для Евросоюза, так и будет с этой декларацией. Печальная история в архивах Европарламента", – сказал Папуашвили.
Он назвал принятую резолюцию последним щипком грузинского народа уходящими депутатами Европарламента.
"Это последний щипок Грузии, грузинского народ со стороны уходящих членов Европарламента. В июне выборы в Европарламент и я надеюсь, что граждане Евросоюза примут лучшее решение и дадут мандат достойным лицам",– заявил Папуашвили.
Он подчеркнул, что решения о санкциях и переговорах принимает Европейский совет, а не Европарламент, а резолюция – продолжение кампании против Грузии, которую ведут отдельные Европарламентарии против Грузии.
"Решение о начале или не начале переговоров, о санкциях принимает Европейский совет. Это же начатая несколькими депутатами кампания, которую они давно ведут против грузинского народа. Поэтому у этой резолюции нет цены, как и у предыдущих трех, в которых было написано худшее – об освобождении Саакашвили, введения против нас санкций, призыв ввести нами санкции, не давать нам статус кандидата", – сказал Папуашвили.
Спикер парламента назвал авторов резолюции командой, покровительствующей осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили.
"Те, кто являются друзьями Саакашвил, не могут быть друзьями грузинского народа", – добавил Папуашвили.
За документ проголосовали 425 евродепутатов, против – 5. Кроме того, в Европарламенте были сделаны заявления с требованием освободить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, а также прозвучали угрозы о прекращении финансовой помощи от ЕС в случае принятия спорного законопроекта.
Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния", отозванный в прошлом году после проведения масштабных акций протеста.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят масштабные акции протеста около здания парламента в Тбилиси.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.