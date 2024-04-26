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Миграция в Грузии – сколько въехало и выехало из страны

Миграция в Грузии – сколько въехало и выехало из страны

Sputnik Грузия

При анализе миграционных данных следует обращать внимание не конкретно на количество прибывших и выбывших, а на миграционный баланс 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T21:27+0400

2024-04-26T21:27+0400

2024-04-26T21:27+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. За 2023 год из Грузии эмигрировали 245 064 человека, что на 95,6% выше показателя 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В то же время число иммигрировавших в Грузию составило 205 857 человек, что на 14,5% выше показателя 2022 года, По словам исполнительного директора "Сакстата" Гогиты Тодрадзе, по сравнению с 2022 годом в 2023 году страну покинуло в 1,6 раза больше граждан Грузии, примерно в 6 раз больше граждан России, в 3,8 раза больше граждан Украины, в 5,3 раза больше граждан Белоруссии и в 3,4 раза больше граждан Турции. "Следует также отметить, что в 2023 году в страну въехало в 1,7 раза больше граждан Грузии по сравнению с предыдущим годом. Что касается иммигрантов, то есть количества людей, въезжающих в страну, то в 2023 году 45% от их общего числа будут составлять граждане Грузии. Около 25,6% – граждане России, 4,2% – граждане Турции, а остальные 25-26 процентов – граждане других стран", – сообщил Тодрадзе. Основная часть въезжающих в Грузию иммигрантов – мужчины. В 2023 году в страну въехали 119 тысяч мужчин и 86 тысяч женщин. В тот же период из Грузии выехали 137 тысяч мужчин и 107 тысяч женщины. Наибольшая часть въезжающих – лица от 15 до 64 лет. Тодрадзе подчеркнул, что при анализе миграционных данных следует обращать внимание не конкретно на количество прибывших и выбывших, а на миграционный баланс. Указанная цифра в 2023 году составила примерно 39 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"