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Миграция в Грузии – сколько въехало и выехало из страны
Миграция в Грузии – сколько въехало и выехало из страны
Sputnik Грузия
При анализе миграционных данных следует обращать внимание не конкретно на количество прибывших и выбывших, а на миграционный баланс 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T21:27+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. За 2023 год из Грузии эмигрировали 245 064 человека, что на 95,6% выше показателя 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". В то же время число иммигрировавших в Грузию составило 205 857 человек, что на 14,5% выше показателя 2022 года, По словам исполнительного директора "Сакстата" Гогиты Тодрадзе, по сравнению с 2022 годом в 2023 году страну покинуло в 1,6 раза больше граждан Грузии, примерно в 6 раз больше граждан России, в 3,8 раза больше граждан Украины, в 5,3 раза больше граждан Белоруссии и в 3,4 раза больше граждан Турции. "Следует также отметить, что в 2023 году в страну въехало в 1,7 раза больше граждан Грузии по сравнению с предыдущим годом. Что касается иммигрантов, то есть количества людей, въезжающих в страну, то в 2023 году 45% от их общего числа будут составлять граждане Грузии. Около 25,6% – граждане России, 4,2% – граждане Турции, а остальные 25-26 процентов – граждане других стран", – сообщил Тодрадзе. Основная часть въезжающих в Грузию иммигрантов – мужчины. В 2023 году в страну въехали 119 тысяч мужчин и 86 тысяч женщин. В тот же период из Грузии выехали 137 тысяч мужчин и 107 тысяч женщины. Наибольшая часть въезжающих – лица от 15 до 64 лет. Тодрадзе подчеркнул, что при анализе миграционных данных следует обращать внимание не конкретно на количество прибывших и выбывших, а на миграционный баланс. Указанная цифра в 2023 году составила примерно 39 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, миграция, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Миграция в Грузии – сколько въехало и выехало из страны
При анализе миграционных данных следует обращать внимание не конкретно на количество прибывших и выбывших, а на миграционный баланс
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. За 2023 год из Грузии эмигрировали 245 064 человека, что на 95,6% выше показателя 2022 года, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
В то же время число иммигрировавших в Грузию составило 205 857 человек, что на 14,5% выше показателя 2022 года,
По данным "Сакстата", граждане Грузии составляют 66,7% всех эмигрировавших из Грузии, 44,6% – вернувшихся в страну. Так из страны уехали в 2023 году 163 480 граждан Грузии, а вернулись – 91 896.
По словам исполнительного директора "Сакстата" Гогиты Тодрадзе, по сравнению с 2022 годом в 2023 году страну покинуло в 1,6 раза больше граждан Грузии, примерно в 6 раз больше граждан России, в 3,8 раза больше граждан Украины, в 5,3 раза больше граждан Белоруссии и в 3,4 раза больше граждан Турции.
"Следует также отметить, что в 2023 году в страну въехало в 1,7 раза больше граждан Грузии по сравнению с предыдущим годом. Что касается иммигрантов, то есть количества людей, въезжающих в страну, то в 2023 году 45% от их общего числа будут составлять граждане Грузии. Около 25,6% – граждане России, 4,2% – граждане Турции, а остальные 25-26 процентов – граждане других стран", – сообщил Тодрадзе.
Миграция граждан других стран в 2023 году
Граждане страны
Иммигранты
Эмигранты
Российская Федерация
52 627
35 344
Турция
8 624
7 049
Украина
7 516
7 675
Индия
8 406
3 274
Беларусь
3 557
4 537
Израиль
3 111
1 864
Армения
3 093
2 557
США
2 004
1 864
Китай
2 000
1 724
Граждане других стран
18 563
13 576
Основная часть въезжающих в Грузию иммигрантов – мужчины. В 2023 году в страну въехали 119 тысяч мужчин и 86 тысяч женщин. В тот же период из Грузии выехали 137 тысяч мужчин и 107 тысяч женщины.
Наибольшая часть въезжающих – лица от 15 до 64 лет.
Тодрадзе подчеркнул, что при анализе миграционных данных следует обращать внимание не конкретно на количество прибывших и выбывших, а на миграционный баланс. Указанная цифра в 2023 году составила примерно 39 тысяч человек.