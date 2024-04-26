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https://sputnik-georgia.ru/20240426/pochemu-tsik-gruzii-priostanovil-registratsiyu-novoy-partii-alt-info-287566294.html
Почему ЦИК Грузии приостановил регистрацию новой партии "Альт-инфо"
Почему ЦИК Грузии приостановил регистрацию новой партии "Альт-инфо"
Sputnik Грузия
У партии есть несколько планов по решению вопроса по участию в парламентских выборах, которые станут известны общественности в ближайшее время, заявил лидер... 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T19:02+0400
2024-04-26T19:02+0400
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цик грузии
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Приостановление процедуры регистрации новой партии "Грузинская идея" на парламентских выборах 2024 года Центральной избирательной комиссией, является политическим решением, заявил основатель партии "Консервативное движение/Альт инфо" Константин (Кока) Моргошия Sputnik Грузия. В начале апреля стало известно о том, что в преддверии парламентских выборов в Грузии Национальное агентство публичного реестра аннулировало регистрацию партии "Консервативное движение/Альт инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией. После этого партия "Грузинская идея" предложила консерваторам участие в выборах от имени их партии. По словам Моргошия, у партии есть несколько планов по решению вопроса по участию в парламентских выборах, которые станут известны общественности в ближайшее время. ЦИК Грузии отправил письмо на имя представителя "Грузинской идеи" Гочи Чкоидзе, что в Национальное агентства публичного реестра поступило обращение/жалоба от Антикоррупционного бюро по поводу проверки соответствия с законодательством зарегистрированных данных политического объединения граждан "Грузинская идея", в связи с чем ЦИК приостанавливает рассмотрение процедуры регистрации партии на выборах. По словам Махарадзе, лидеры партии сделают все для того, чтобы у народа на выборах был выбор за кого еще голосовать, помимо "Грузинской мечты" и "Национального движения". Партия "Консервативное движение" была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". В Грузии 26 октября 2024 года пройдут парламентские выборы. Партия "Грузинская идея" в 2020 году принимала участие в парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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национальное агентство публичного реестра, грузия, политика, новости, грузинская идея, цик грузии, консервативное движение
национальное агентство публичного реестра, грузия, политика, новости, грузинская идея, цик грузии, консервативное движение

Почему ЦИК Грузии приостановил регистрацию новой партии "Альт-инфо"

19:02 26.04.2024
© Sputnik / Alexander ImedashviliАкция "Альт-Инфо" в Тбилиси
Акция Альт-Инфо в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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У партии есть несколько планов по решению вопроса по участию в парламентских выборах, которые станут известны общественности в ближайшее время, заявил лидер партии
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Приостановление процедуры регистрации новой партии "Грузинская идея" на парламентских выборах 2024 года Центральной избирательной комиссией, является политическим решением, заявил основатель партии "Консервативное движение/Альт инфо" Константин (Кока) Моргошия Sputnik Грузия.
В начале апреля стало известно о том, что в преддверии парламентских выборов в Грузии Национальное агентство публичного реестра аннулировало регистрацию партии "Консервативное движение/Альт инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией. После этого партия "Грузинская идея" предложила консерваторам участие в выборах от имени их партии.
"И в первом и во втором случаях у ЦИКа никаких реальных причин приостанавливать регистрацию не было, это политическое решение, "Грузинская мечта" ни в коем случае не допускает консервативную часть Грузии на выборы. "Грузинская мечта" очень боится, что мы будем принимать участие на выборах, потому что они знают наш рейтинг, и знают, что если мы будем участвовать, у них не будет никаких шансов получить парламентское большинство", - заявил Моргошия.
По словам Моргошия, у партии есть несколько планов по решению вопроса по участию в парламентских выборах, которые станут известны общественности в ближайшее время.
ЦИК Грузии отправил письмо на имя представителя "Грузинской идеи" Гочи Чкоидзе, что в Национальное агентства публичного реестра поступило обращение/жалоба от Антикоррупционного бюро по поводу проверки соответствия с законодательством зарегистрированных данных политического объединения граждан "Грузинская идея", в связи с чем ЦИК приостанавливает рассмотрение процедуры регистрации партии на выборах.
"ЦИК отправил нам это письмо и сообщил, что не будет считать предоставленные нами 70 тысяч подписей, так как реестр начал процесс аннулирования нашей новой партии "Грузинская идея", – сказал один из лидеров "Альт-инфо" Зураб Махарадзе.
По словам Махарадзе, лидеры партии сделают все для того, чтобы у народа на выборах был выбор за кого еще голосовать, помимо "Грузинской мечты" и "Национального движения".
Партия "Консервативное движение" была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо".
В Грузии 26 октября 2024 года пройдут парламентские выборы.
Партия "Грузинская идея" в 2020 году принимала участие в парламентских выборах.
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