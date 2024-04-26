https://sputnik-georgia.ru/20240426/pochemu-tsik-gruzii-priostanovil-registratsiyu-novoy-partii-alt-info-287566294.html

Почему ЦИК Грузии приостановил регистрацию новой партии "Альт-инфо"

Почему ЦИК Грузии приостановил регистрацию новой партии "Альт-инфо"

Sputnik Грузия

У партии есть несколько планов по решению вопроса по участию в парламентских выборах, которые станут известны общественности в ближайшее время, заявил лидер... 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T19:02+0400

2024-04-26T19:02+0400

2024-04-26T19:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Приостановление процедуры регистрации новой партии "Грузинская идея" на парламентских выборах 2024 года Центральной избирательной комиссией, является политическим решением, заявил основатель партии "Консервативное движение/Альт инфо" Константин (Кока) Моргошия Sputnik Грузия. В начале апреля стало известно о том, что в преддверии парламентских выборов в Грузии Национальное агентство публичного реестра аннулировало регистрацию партии "Консервативное движение/Альт инфо", которая придерживается ультраправых взглядов и выступает за налаживание отношений с Россией. После этого партия "Грузинская идея" предложила консерваторам участие в выборах от имени их партии. По словам Моргошия, у партии есть несколько планов по решению вопроса по участию в парламентских выборах, которые станут известны общественности в ближайшее время. ЦИК Грузии отправил письмо на имя представителя "Грузинской идеи" Гочи Чкоидзе, что в Национальное агентства публичного реестра поступило обращение/жалоба от Антикоррупционного бюро по поводу проверки соответствия с законодательством зарегистрированных данных политического объединения граждан "Грузинская идея", в связи с чем ЦИК приостанавливает рассмотрение процедуры регистрации партии на выборах. По словам Махарадзе, лидеры партии сделают все для того, чтобы у народа на выборах был выбор за кого еще голосовать, помимо "Грузинской мечты" и "Национального движения". Партия "Консервативное движение" была создана на базе интернет-платформы "Альт-Инфо". В Грузии 26 октября 2024 года пройдут парламентские выборы. Партия "Грузинская идея" в 2020 году принимала участие в парламентских выборах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальное агентство публичного реестра, грузия, политика, новости, грузинская идея, цик грузии, консервативное движение