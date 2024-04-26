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Россия продолжает скупать грузинские яблоки
Россия продолжает скупать грузинские яблоки
Sputnik Грузия
Экспорт грузинских яблок в первом квартале 2024 года сократился примерно в пять раз 26.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-26T18:04+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Россия остается основным экспортным рынком грузинских яблок, в январе-марте 2024 года из Грузии в соседнюю страну вывезли 924 тонны яблок, 96% от общего объема импорта, говорится в сообщении медиаплатформы BMG. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Экспорт яблок из Грузии в первом квартале 2024 года сократился примерно в пять раз. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-марте из Грузии была экспортирована 961 тонна яблок на сумму 675,9 тыс. долларов. В аналогичный период 2023 года из страны вывезли 4 751 тонну яблок на сумму 3 миллиона долларов. С начала текущего года, кроме России, яблоки в небольшом количестве вывезли в Армению. Также, по данным за первый квартал 2023 года, в Россию было экспортировано 4 614 тонн яблок на сумму 2,9 миллиона долларов. Небольшое количество яблок вывезли в Армению, Азербайджан, ОАЭ и Казахстан. Чем вызван спад внешней торговли Грузии? – мнение аналитика>>Между тем за три месяца 2024 года в Грузию было импортировано 2 361 тонна яблок на сумму 1,5 миллиона долларов. Наибольший объем из них, 779 тонн, импортировали из Украины, из Турции – 676 тонн, из Ирана – 395 тонн, из Армении – 302 тонны. Небольшое количество яблок поступило в этом году из Азербайджана, Нидерландов, России и Польши. В первом квартале 2023 года Грузия импортировала около 1 тысячи тонн яблок на сумму 414 тысяч долларов. В частности, в январе-марте прошлого года из Турции была импортирована 721 тонна яблок, а из Украины – 242 тонны. Также небольшое количество яблок импортировали из Молдовы и Нидерландов. Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября. В 2023 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупили у фермеров один килограмм нестандартных яблок по не менее чем за 0,24 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, армения, азербайджан, россия
экономика, новости, грузия, армения, азербайджан, россия
Россия продолжает скупать грузинские яблоки
Экспорт грузинских яблок в первом квартале 2024 года сократился примерно в пять раз
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Россия остается основным экспортным рынком грузинских яблок, в январе-марте 2024 года из Грузии в соседнюю страну вывезли 924 тонны яблок, 96% от общего объема импорта, говорится в сообщении медиаплатформы BMG.
Экспорт яблок из Грузии в первом квартале 2024 года сократился примерно в пять раз. По данным Национальной службы статистики "Сакстат", в январе-марте из Грузии была экспортирована 961 тонна яблок на сумму 675,9 тыс. долларов. В аналогичный период 2023 года из страны вывезли 4 751 тонну яблок на сумму 3 миллиона долларов.
С начала текущего года, кроме России, яблоки в небольшом количестве вывезли в Армению.
Также, по данным за первый квартал 2023 года, в Россию было экспортировано 4 614 тонн яблок на сумму 2,9 миллиона долларов. Небольшое количество яблок вывезли в Армению, Азербайджан, ОАЭ и Казахстан.
Между тем за три месяца 2024 года в Грузию было импортировано 2 361 тонна яблок на сумму 1,5 миллиона долларов. Наибольший объем из них, 779 тонн, импортировали из Украины, из Турции – 676 тонн, из Ирана – 395 тонн, из Армении – 302 тонны. Небольшое количество яблок поступило в этом году из Азербайджана, Нидерландов, России и Польши.
В первом квартале 2023 года Грузия импортировала около 1 тысячи тонн яблок на сумму 414 тысяч долларов. В частности, в январе-марте прошлого года из Турции была импортирована 721 тонна яблок, а из Украины – 242 тонны. Также небольшое количество яблок импортировали из Молдовы и Нидерландов.
Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Прием урожая от фермеров начинается с начала сентября.
В 2023 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало государственную программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря.
Субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2023 года закупили у фермеров один килограмм нестандартных яблок по не менее чем за 0,24 лари.