https://sputnik-georgia.ru/20240426/vendetta-nedobrosovestnykh-evroparlamentariev--glava-parlamenta-o-rezolyutsii-po-gruzii-287557918.html

Вендетта недобросовестных европарламентариев – глава парламента о резолюции по Грузии

Вендетта недобросовестных европарламентариев – глава парламента о резолюции по Грузии

Sputnik Грузия

Грузинскому народу пришлось столкнуться с недобросовестностью некоторых депутатов ЕП, отметил глава парламента 26.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-26T13:28+0400

2024-04-26T13:28+0400

2024-04-26T13:41+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Личная месть в отношении грузинского народа движет отдельными депутатами Европарламента, а принятая резолюция по Грузии является лишь политическим заявлением и указывает на их недобросовестность, заявил председатель парламента страны Шалва Папуашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Своей резолюцией Европарламент призвал Евросовет не открывать для Грузии переговоры по вступлению в ЕС, пока в повестке дня стоит принятие законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". А в поправках к резолюции говорится о необходимости пересмотра безвиза, введения санкций против основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили, освобождения экс-президента Михаила Саакашвили и отзыва инициативы о запрете пропаганды ЛГБТ*. С 6 по 9 июня 2024 года пройдут очередные выборы в Европарламент – в 27 странах выберут 720 депутатов, которые затем определят состав ключевых органов ЕС. Предыдущие выборы евродепутатов состоялись в мае 2019 года. По словам главы грузинского парламента, жители страны привыкли к тому, что в Европарламенте есть определенная группа, которая поддерживает осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, в том числе ранее поощрив его незаконный въезд в страну. Манипуляция и шантаж – депутат о резолюции Европарламента по Грузии>>Как отметил Папуашвили, фактически депутаты Европарламента, которых мы видим на экранах, для конфронтации принесли в жертву грузинский народ.Департамент юстиции США ранее опубликовал информацию о работе нанятых семьей Саакашвили лоббистских компаний, включая агитацию о введении санкций против Грузии, проекты резолюций Европарламента, визит польских врачей, который обернулся скандалом, и другое. Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство банкира Сандро Гиргвлиани.Информацию о лоббистской деятельности оппонентов властей Грузии общественность смогла узнать благодаря Закону о регистрации иностранных агентов (FARA) в США, аналог которого в марте 2023 года планировали принять в Грузии, но из-за масштабных акций протеста в Тбилиси он так и не был принят. Что касается резолюции, то, по оценке Папуашвили, это политическое заявление и ничего больше. Резолюция была принята 425 голосами 25 апреля. Документ инициировали евродепутаты от разных фракций Европарламента, среди них систематически критикующие грузинские власти Раса Юкнявичене, Андрюс Кубилюс, Свен Миксер, Маркета Грегорова, Анна Фотыга. Как они заявляли не раз, власти Грузии меняют прозападный внешнеполитический курс на пророссийский. Отдельно состоялось голосование за поправки к резолюции. В резолюции говорится, что законопроект несовместим с ценностями и демократическими принципами ЕС, противоречит амбициям Грузии вступить в ЕС, наносит ущерб международной репутации Грузии и ставит под угрозу евроатлантическую интеграцию страны. Евродепутаты также призвали Еврокомиссию и государства-члены Евросоюза оценить влияние законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на роль ЕС как донора в Грузии и четко проинформировать правительство и парламент Грузии об этом возможном воздействии и его последствиях для финансирования ЕС в целом. Парламент Грузии 17 апреля в первом чтении принял проект закона "О прозрачности иностранного влияния". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, который был отозван на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против законопроекта, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля митингуют у парламента в Тбилиси. В последнее время акции проводит исключительно молодежь. Не принимать законопроект т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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