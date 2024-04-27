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Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в марте

Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в марте

Sputnik Грузия

В Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала 27.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-27T12:21+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в марте 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,54 миллиарда лари (2,94%) и на 1 апреля текущего года составил 53,78 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 562,23 миллиона лари (1,93%), а в иностранной валюте – на 974,63 миллиона лари (4,22%).На конец марта 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,84 миллиарда лари, что на 2,27% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 15,21 миллиарда лари, что на 5,19% больше, чем в предыдущем месяце.За март объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 2%, или 547,91 миллиона лари, и на 1 апреля текущего года составил 27,93 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 55,2%, что на 0,55 процентного пункта меньше данных на 1 марта 2024 года.По данным на конец января, в Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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