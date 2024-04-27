https://sputnik-georgia.ru/20240427/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-snizilsya-v-marte-287570093.html
Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в марте
Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в марте
Sputnik Грузия
В Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала 27.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-27T12:21+0400
2024-04-27T12:21+0400
2024-04-27T12:21+0400
экономика
грузия
новости
кредит
статистика
национальный банк грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067811_0:79:1498:922_1920x0_80_0_0_a9c00b39b82237ff6d5969835fedf95e.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в марте 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,54 миллиарда лари (2,94%) и на 1 апреля текущего года составил 53,78 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 562,23 миллиона лари (1,93%), а в иностранной валюте – на 974,63 миллиона лари (4,22%).На конец марта 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,84 миллиарда лари, что на 2,27% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 15,21 миллиарда лари, что на 5,19% больше, чем в предыдущем месяце.За март объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 2%, или 547,91 миллиона лари, и на 1 апреля текущего года составил 27,93 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 55,2%, что на 0,55 процентного пункта меньше данных на 1 марта 2024 года.По данным на конец января, в Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067811_83:0:1416:1000_1920x0_80_0_0_3d8c6e0cbb03981677cb178e9e9e6cf8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, кредит, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, кредит, статистика, национальный банк грузии
Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в марте
В Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии, в марте 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,54 миллиарда лари (2,94%) и на 1 апреля текущего года составил 53,78 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 562,23 миллиона лари (1,93%), а в иностранной валюте – на 974,63 миллиона лари (4,22%).
На конец марта 2024 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 8,84 миллиарда лари, что на 2,27% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 15,21 миллиарда лари, что на 5,19% больше, чем в предыдущем месяце.
За март объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 2%, или 547,91 миллиона лари, и на 1 апреля текущего года составил 27,93 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка
.
Доля кредитов в лари составила 55,2%, что на 0,55 процентного пункта меньше данных на 1 марта 2024 года.
По данным на конец января, в Грузии 17 коммерческих банков, 15 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.