https://sputnik-georgia.ru/20240429/dve-aktsii-v-tbilisi-gruzinskaya-mechta-u-parlamenta-a-oppozitsiya---v-parke-mziuri-287632943.html

Две акции в Тбилиси: "Грузинская мечта" у парламента, а оппозиция - в парке Мзиури

Две акции в Тбилиси: "Грузинская мечта" у парламента, а оппозиция - в парке Мзиури

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" собрала десятки тысяч человек на проспекте Руставели, а противники скандального закона митингуют в 4 километрах 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T21:16+0400

2024-04-29T21:16+0400

2024-04-29T21:20+0400

грузия

политика

новости

тбилиси

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/04/1d/287631933_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_88d6134e27caa4711021291c57895878.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" переместились с парка Ваке в парк Мзиури, поближе в месту проведения акции правящей партии "Грузинская мечта" в поддержку инициативы - дальше пройти им не позволила полиция. "Грузинская мечта" собрала десятки тысяч человек на проспекте Руставели. У парламента установлена сцена, на которой по очереди выступают лидеры правящей партии и молодежь. Противники законопроекта находятся в 4 километрах от парламента. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Каладзе: Грузия хочет быть в европейской семье, сохранив независимость и идентичность>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии же назвали эту критику непонятной, указав на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси