https://sputnik-georgia.ru/20240429/kaladze-gruziya-khochet-byt-v-evropeyskoy-seme-sokhraniv-nezavisimost-i-identichnost-287631747.html

Каладзе: Грузия хочет быть в европейской семье, сохранив независимость и идентичность

Каладзе: Грузия хочет быть в европейской семье, сохранив независимость и идентичность

Sputnik Грузия

"Грузинская мечта" организовала акцию у парламента, где с 15 апреля митинговали противники закона об "иноагентах" 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T20:48+0400

2024-04-29T20:48+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия хочет быть членом европейской семьи, сохранив независимость, моральные ценности, веру и традиции, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Каха Каладзе на акции в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси.С 15 апреля в центре Тбилиси у парламента митинговали противники т. н. закона об "иноагентах". По их словам, этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Против инициативы выступил и Запад, но власти настаивают на том, что прозрачность и является частью западных ценностей. Он подчеркнул, что правящая партия и ее сторонники собрались для того, чтобы "еще раз четко сказать всему миру: Грузия – это маленькая страна с огромной культурой, древнейшей историей, уникальным языком и письменностью, своими традициями, верой, любовью свободы".При этом он обрушился с критикой на неправительственные организации, не уточняя какие именно имеет в виду. По его словам, более 90% финансирования НПО служит усилению агентуры. Резолюция Европарламента не имеет ничего общего с Европой – лидер "Грузинской мечты">>"Нам доказывают, что белое – это черное, что прозрачность – это плохо, а пропаганда ЛГБТ* – хорошо. Доказывают, что у НПО есть право столько раз пытаться устроить в Грузии революцию, сколько хотят, а мы не должны выяснять происхождение их денег", – заявил Каладзе. "Грузинская мечта" собрала на акции в поддержку закона о прозрачности десятки тысяч человек. Многие прибыли из регионов.Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет.Комитет парламента Грузии во втором чтении принял законопроект об "иноагентах">>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.* Экстремистская организация, запрещенная в России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта - демократическая грузия