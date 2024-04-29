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Граждане Грузии смогут ездить в Китай без виз с 28 мая

Граждане Грузии смогут ездить в Китай без виз с 28 мая

Sputnik Грузия

Безвизовый режим будет способствовать сближению двух стран и народов, отметил в МИД 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T14:14+0400

2024-04-29T14:14+0400

2024-04-29T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Безвизовый режим Грузии с Китаем вступит в силу с 28 мая 2024 года - граждане страны смогут находится в КНР непрерывно в течении 30 дней, сообщает Первый канал со ссылкой на пресс-службу министерства иностранных дел Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили и посол Китая в Грузии Чжоу Цзян подписали соглашение между правительствами двух стран "О взаимном освобождении визовых требований владельцев ординарных паспортов" 10 апреля. Как сообщает пресс-служба ведомства в понедельник, на встрече с замглавой МИД Грузии Александром Гвтисиашвили посол Китая официально передал грузинской стороне ноту о завершении вступления соглашения в силу. Безвизовый режим, введенный между Грузией и Китаем, является еще одним отражением стратегического партнерства, установившегося в прошлом году между двумя странами, и еще одним ощутимым результатом сотрудничества, говорится в сообщении ведомства. Как отмечено в сообщении, на встрече стороны обсудили текущие вопросы повестки дня двусторонних и многосторонних отношений между Грузией и Китаем, включая возможности для развития сотрудничества в политической, экономической, туристической и культурно-гуманитарной сферах. "Была подчеркнута важность использования в полной мере новых возможностей, открывающихся благодаря стратегическому партнерству", - говорится в сообщении. Тбилиси и китайский Чэнду свяжут прямые авиарейсы >>В связи с введением безвизового режима для граждан Грузии китайская авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить частоту рейсов в Грузию в летнем сезоне.Кроме того, после вступления в силу безвизового режима начнется обсуждение вопроса о прямых авиарейсах между Тбилиси и крупнейшими городами Китая. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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