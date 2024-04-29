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Китай рассматривает Грузию как равного партнера – посол КНР
Китай рассматривает Грузию как равного партнера – посол КНР
Sputnik Грузия
Отношения Китая и Грузии находятся на такой же высокой температуре, как погода в Тбилиси в эти дни, заявил посол 29.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-29T16:32+0400
2024-04-29T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Китай и Грузия являются стратегическими партнерами и относятся друг к другу как к равным, заявил посол КНР в Грузии Чой Цянь. Граждане Грузии смогут путешествовать в Китай без визы с 28 мая в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. По словам китайского дипломата, отношения Китая и Грузии находятся на такой же высокой температуре, как погода в Тбилиси в эти дни. "На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Кобахидзе принял участие в церемонии завершения резки тоннеля Квешети-Коби, который строится Китаем, а также в церемонии открытия Зестафонской объездной дороги, что отражает практический подход Китая к строительству "Среднего коридора", – заявил дипломат. По словам посла, в апреле начались прямые грузовые перевозки из Тбилиси в Чэнду, и вскоре начнутся прямые пассажирские рейсы. Что также свидетельствует об углублении партнерских отношений между странами. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways планирует начать прямые регулярные рейсы из Тбилиси в китайский город Чэнду с июня 2024 года. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Граждане Грузии смогут ездить в Китай без виз с 28 мая >>В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, китай, безвизовый режим
грузия, новости, общество, китай, безвизовый режим
Китай рассматривает Грузию как равного партнера – посол КНР
Отношения Китая и Грузии находятся на такой же высокой температуре, как погода в Тбилиси в эти дни, заявил посол
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Китай и Грузия являются стратегическими партнерами и относятся друг к другу как к равным, заявил посол КНР в Грузии Чой Цянь.
Граждане Грузии смогут путешествовать в Китай без визы с 28 мая в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту.
"Китай и Грузия являются стратегическими партнерами и относятся друг к другу как к равным, а прагматичный и эффективный подход являются основными характеристиками нашего стратегического партнерства", – заявил посол.
По словам китайского дипломата, отношения Китая и Грузии находятся на такой же высокой температуре, как погода в Тбилиси в эти дни.
"На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Кобахидзе принял участие в церемонии завершения резки тоннеля Квешети-Коби, который строится Китаем, а также в церемонии открытия Зестафонской объездной дороги, что отражает практический подход Китая к строительству "Среднего коридора", – заявил дипломат.
Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, который в общей сложности несколько месяцев в году приходилось закрывать из-за опасность схода лавин. Строительство тоннеля на т. н. Военно-Грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит перевозчикам больше не застревать днями в пути к ТПП "Верхний Ларс". Что касается объездной дороги, новая девятикилометровая объездная дорога Зестафони на участке Шорапани-Аргвета через Рикотский перевал позволит добраться от Тбилиси до Батуми всего за 3,5 часа.
По словам посла, в апреле начались прямые грузовые перевозки из Тбилиси в Чэнду, и вскоре начнутся прямые пассажирские рейсы. Что также свидетельствует об углублении партнерских отношений между странами.
Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways планирует начать прямые регулярные рейсы из Тбилиси в китайский город Чэнду с июня 2024 года.
Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве.
В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.