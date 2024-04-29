https://sputnik-georgia.ru/20240429/kitay-rassmatrivaet-gruziyu-kak-ravnogo-partnera--posol-knr-287619993.html

Китай рассматривает Грузию как равного партнера – посол КНР

Китай рассматривает Грузию как равного партнера – посол КНР

Sputnik Грузия

Отношения Китая и Грузии находятся на такой же высокой температуре, как погода в Тбилиси в эти дни, заявил посол 29.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-29T16:32+0400

2024-04-29T16:32+0400

2024-04-29T16:32+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Китай и Грузия являются стратегическими партнерами и относятся друг к другу как к равным, заявил посол КНР в Грузии Чой Цянь. Граждане Грузии смогут путешествовать в Китай без визы с 28 мая в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Посол КНР Чой Цянь 29 апреля официально вручил грузинской стороне соответствующую ноту. По словам китайского дипломата, отношения Китая и Грузии находятся на такой же высокой температуре, как погода в Тбилиси в эти дни. "На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Кобахидзе принял участие в церемонии завершения резки тоннеля Квешети-Коби, который строится Китаем, а также в церемонии открытия Зестафонской объездной дороги, что отражает практический подход Китая к строительству "Среднего коридора", – заявил дипломат. По словам посла, в апреле начались прямые грузовые перевозки из Тбилиси в Чэнду, и вскоре начнутся прямые пассажирские рейсы. Что также свидетельствует об углублении партнерских отношений между странами. Грузинский авиаперевозчик Georgian Airways планирует начать прямые регулярные рейсы из Тбилиси в китайский город Чэнду с июня 2024 года. Грузия и Китай установили дипломатические отношения 9 июня 1992 года. С тех пор двусторонние отношения постепенно развивались и в основном были сосредоточены на экономическом сотрудничестве. Граждане Грузии смогут ездить в Китай без виз с 28 мая >>В конце июля 2023 года Грузия и Китай объявили о переходе на новый уровень двусторонних отношений – стратегическое партнерство. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. В 2023 году Грузию посетили 48 304 гостя из Китая, что на 55% больше, чем в 2022 году. В 2023 году China Southern Airlines перевезла в Грузию 31 258 пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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