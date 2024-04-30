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Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы – МВФ
Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы – МВФ
Sputnik Грузия
Самые высокие уровни безработицы в Грузии в этом веке наблюдались в 2010, 2011 и 2012 годах на уровне около 27%, говорится в обзоре 30.04.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия входит в топ-10 в мире с долгосрочным, 12-летним снижением безработицы, говорится в Мировом экономичсеком обзоре Международного валютного фонда (МВФ). По данным МВФ, в 2012 году Грузия занимала первое место в мире с 12-летним ростом уровня безработицы. По оценке фонда, безработица в Грузии снизится на 11 процентных пунктов за 12 лет, то есть по сравнению с 2012 годом, а в 2024 году уровень безработицы будет равен 15,7%. Кроме того, согласно обзору, самые высокие уровни безработицы в Грузии в этом веке наблюдались в 2010, 2011 и 2012 годах на уровне около 27%. Также, согласно отчету, в период до 2012 года безработица в Грузии выросла на самый высокий процентный пункт в мире. Рост безработицы за этот 12-летний период превысил 16 процентных пунктов. Безработица в Грузии на историческом минимуме за последние 20 лет – исследование >>По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего 2023 года.Согласно данным статистики, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за третий квартал 2023 года. Кроме того, число занятых в 2023 году выросло на 51 тысячу и составило 1,3 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, мвф, безработица
Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы – МВФ
10:52 30.04.2024 (обновлено: 11:51 30.04.2024)
Самые высокие уровни безработицы в Грузии в этом веке наблюдались в 2010, 2011 и 2012 годах на уровне около 27%, говорится в обзоре
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия входит в топ-10 в мире с долгосрочным, 12-летним снижением безработицы, говорится в Мировом экономичсеком обзоре Международного валютного фонда (МВФ).
По данным МВФ, в 2012 году Грузия занимала первое место в мире с 12-летним ростом уровня безработицы.
По данным организации, Грузия занимает девятое место в списке стран, где за последние двенадцать лет безработица снизится на наибольшее количество процентных пунктов к 2024 году.
По оценке фонда, безработица в Грузии снизится на 11 процентных пунктов за 12 лет, то есть по сравнению с 2012 годом, а в 2024 году уровень безработицы будет равен 15,7%.
Кроме того, согласно обзору, самые высокие уровни безработицы в Грузии в этом веке наблюдались в 2010, 2011 и 2012 годах на уровне около 27%.
Также, согласно отчету, в период до 2012 года безработица в Грузии выросла на самый высокий процентный пункт в мире. Рост безработицы за этот 12-летний период превысил 16 процентных пунктов.
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего 2023 года.
Согласно данным статистики, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за третий квартал 2023 года. Кроме того, число занятых в 2023 году выросло на 51 тысячу и составило 1,3 миллиона человек.