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Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы – МВФ

Грузия вошла в десятку лучших стран в мире по сокращению безработицы – МВФ

Sputnik Грузия

Самые высокие уровни безработицы в Грузии в этом веке наблюдались в 2010, 2011 и 2012 годах на уровне около 27%, говорится в обзоре 30.04.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Грузия входит в топ-10 в мире с долгосрочным, 12-летним снижением безработицы, говорится в Мировом экономичсеком обзоре Международного валютного фонда (МВФ). По данным МВФ, в 2012 году Грузия занимала первое место в мире с 12-летним ростом уровня безработицы. По оценке фонда, безработица в Грузии снизится на 11 процентных пунктов за 12 лет, то есть по сравнению с 2012 годом, а в 2024 году уровень безработицы будет равен 15,7%. Кроме того, согласно обзору, самые высокие уровни безработицы в Грузии в этом веке наблюдались в 2010, 2011 и 2012 годах на уровне около 27%. Также, согласно отчету, в период до 2012 года безработица в Грузии выросла на самый высокий процентный пункт в мире. Рост безработицы за этот 12-летний период превысил 16 процентных пунктов. Безработица в Грузии на историческом минимуме за последние 20 лет – исследование >>По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", рекордное число занятых и низкая безработица фиксировались в Грузии в течение всего 2023 года.Согласно данным статистики, уровень безработицы в Грузии в четвертом квартале 2023 года составил 15,3%, что на 0,3 процентного пункта меньше показателя за третий квартал 2023 года. Кроме того, число занятых в 2023 году выросло на 51 тысячу и составило 1,3 миллиона человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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