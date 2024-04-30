https://sputnik-georgia.ru/20240430/kezerashvili-planiruet-vydelit-45-mln-oppozitsii-i-npo-k-vyboram---premer-287647851.html

Кезерашвили планирует выделить $45 млн оппозиции и НПО к выборам – премьер

Кезерашвили планирует выделить $45 млн оппозиции и НПО к выборам – премьер

Sputnik Грузия

Глава правительства отметил, что общественность должна иметь информацию о том, кто и в каком объеме финансируется 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T17:17+0400

2024-04-30T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Разыскиваемый грузинскими властями экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили планирует выделить 45 миллионов долларов на финансирование оппозиции и неправительственного сектора к парламентским выборам, которые намечены на 26 октября этого года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании "Имеди". Лидеры крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" (ЕНД) в октябре 2023 года провели на Кипре встречу с экс-министром обороны, основателем оппозиционного телеканала "Формула" Давидом Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более пяти миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют его олигархом, который из-за кулис управляет "Нацдвижением". По его словам, 15 миллионов экс-министр обороны собирается выделить лично, а 15 миллионов – получить от бизнесменов, связанных с бывшей правящей партией "Единое национальное движение". "Еще о 15 млн долларов он сказал, что это деньги, выделенные для НПО. Интересно, посмотрим, о каких 15 миллионах он говорил", – сказал Кобахидзе. Глава правительства отметил, что общественность должна иметь информацию о том, кто и в каком объеме финансируется. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В марте этого года правящая партия повторно инициировала закон "О прозрачности иностранного влияния". Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. С 15 апреля в центре Тбилиси у парламента митинговали противники т. н. закона об "иноагентах". По их словам, этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Против инициативы выступил и Запад, но власти настаивают на том, что прозрачность и является частью западных ценностей. Что касается Кезерашвили, то разыскиваемому в Грузии экс-министру обороны в марте отказали в американской визе, из-за чего бизнесмен подал жалобу в окружной суд США по округу Колумбия. Статья, на основании которой Кезерашвили отказали в выдаче американской визы, подразумевает подозрение в отмывании денег. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за международными преступными колл-центрами стоит Кезерашвили, а в середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Скандальное расследование ВВС Британская вещательная компания ВВС 12 апреля 2023 года обнародовала результаты журналистского расследования, согласно которому за международной мошеннической схемой при помощи колл-центров стоит гражданин Израиля, экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили. По данным расследования, в общей сложности речь идет об ущербе более чем на один миллиард долларов. BBC утверждает, что обнаружила 152 компании, включая Solo Capitals (якобы занимается торговлей криптовалютой и базируется в Грузии), которые, предположительно, являются частью международной преступной сети. Эта сеть известна полиции как "группа Милтон". По данным BBC, в ходе работы над установлением связей между компаниями, которые занимались мошенничеством посредством колл-центров, постоянно всплывало пять имен – Давид Тодуа, Рати Челидзе, Гурам Гогешвили, Иосиф Мгеладзе и Майкл Бенимини. Они были указаны в качестве директоров торговых платформ "группы Милтон" или поддерживающих технологических компаний. Иванишвили пообещал наказать "Нацдвижение", укрепить экономику и сделать Грузию членом ЕС>>Согласно "Панамским документам" (утечка конфиденциальных документов о наличии скрытой собственности у множества нынешних и бывших мировых лидеров, высокопоставленных чиновников и известных людей), Челидзе, Гогешвили, Мгеладзе и Бенимини числились директорами или высокопоставленными должностными лицами в группе связанных между собой офшорных компаний или дочерних компаний. BBC утверждает, что эти компании существовали еще до "группы Милтон" и их след ведет к Кезерашвили. Там же в сказано, что нет доказательств, что у Кезерашвили был какой-либо прямой финансовый интерес к "группе Милтон". Но несколько бывших сотрудников компаний, связанных с "группой Милтон", рассказали, что они напрямую общались с Кезерашвили и знали, что он связан с группой. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, кипр, сша, давид кезерашвили, ираклий кобахидзе, давид тодуа, bbc, единое национальное движение