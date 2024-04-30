https://sputnik-georgia.ru/20240430/pochemu-premer-gruzii-proignoriroval-prezidenta-na-torzhestvennom-voennom-meropriyatii-287645484.html

Почему премьер Грузии проигнорировал президента на торжественном военном мероприятии?

Почему премьер Грузии проигнорировал президента на торжественном военном мероприятии?

Sputnik Грузия

В правящей партии считают, что президент Грузии представляет "радикальную оппозицию" 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T14:20+0400

2024-04-30T14:20+0400

2024-04-30T15:28+0400

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грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проигнорировал президента страны Саломе Зурабишвили во время выступления по случаю 33-й годовщины Сил обороны Грузии и назвал заявления главы государства неподобающими. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В своей речи президент Грузии обратилась к военным, заявив, что сегодня в стране задействованы "темные силы", которые пытаются подчинить страну и расколоть общество. По ее словам, некоторые хотят представить союзников и партнеров "партией войны", которая ведет Грузию к авантюрам или конфронтации. Это, по оценке Зурабишвили, большая ложь и вредительство. В своем выступлении Зурабишвили заявила, что грузинская армия хорошо знает, кто друг, а кто враг страны. Как отметила президент, уже более 30 лет страна и общество объединены вокруг одной цели – европейской перспективы, как единственного пути к независимости, суверенитету, самобытности, разнообразию, толерантности, миру и развитию. Проповедовать сегодня, что враг – это не враг, а друг, и союзник – это не союзник, по словам президента, все равно что отрицать, что мать – это мать, а отец – это отец. Все обязаны найти путь к единству, показать устойчивость, мужество, показать пример любви к родине, а тот, кто сеет конфронтацию и провокации, как отметила президент, также выступает против своей армии и своей родины. Примечательно, что слово "единство", которым на прошлой неделе участники акции протеста против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" заменили слова "вера" в фразе "родины, языка, веры", стало предметом недовольства и критики со стороны представителей правящей партии . Премьер Грузии назвал это попыткой т. н. грузинских либералов изменить концепцию грузинской национальной идентичности, убрав религию, веру из этой троицы. По словам Кобахидзе, сегодня Грузинская православная церковь является особой мишенью их нападок. Президент Грузии и правящая партияОтношения между Саломе Зурабишвили и правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия", благодаря поддержке которой она и стала президентом, начали портиться спустя три года президентства. Во всяком случае тогда об этом и стало известно широкой общественности.Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году. Со временем риторика Зурабишвили становилась все жестче, и теперь уже ничем не отличается от посылов главных оппонентов властей.После выступления Зурабишвили в парламенте с ежегодным отчетом 31 марта 2023 года, в котором она, помимо всего прочего, обвинила "Грузинскую мечту" в сворачивании с прозападного пути, правительство перестало одобрять ее зарубежные визиты. Президент предпочла игнорировать эти отказы, а "Грузинская мечта" запустила процедуру импичмента.Процедура импичмента была запущена после того, как 31 августа Зурабишвили отправилась в зарубежное турне и стала проводить встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. Зурабишвили же заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз.Политические манипуляции – глава МИД Грузии о возможной отмене безвиза в Евросоюз>>В октябре Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Но на этом успехи "Грузинской мечты" закончились, хотя, как изначально говорили представители правящей партии, на большее они и не рассчитывали, так как у них нет достаточного количества голосов в парламенте, чтобы довести дело до конца.В ходе голосования в парламенте импичмент Зурабишвили поддержали 86 депутатов вместо минимально необходимых 100.В тот же день лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявил, что отныне Зурабишвили – президент не страны, а лишь "Единого национального движения". Это крупнейшая оппозиционная партия страны, бывшая партия власти, основанная в свое время Михаилом Саакашвили. Нынешнее руководство Грузии называет эту партию и ее соратников "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение