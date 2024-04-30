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Саакашвили хочет быть в авангарде политического движения – Вольский
Саакашвили хочет быть в авангарде политического движения – Вольский
Sputnik Грузия
В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ судов двух инстанций в Грузии освободить или отсрочить наказание для него по... 30.04.2024, Sputnik Грузия
2024-04-30T11:36+0400
2024-04-30T11:36+0400
2024-04-30T11:55+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не только не болен, но и хочет возглавить ряды политического движения, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя отозванный им иск из Европейского суда по правам человека. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Накануне стало известно, что в Минюст Грузии поступило уведомление из ЕСПЧ об отзыве иска Саакашвили касательно отказа судов двух инстанций в Грузии освободить или отсрочить наказание для него по состоянию здоровья. Адвокаты объяснили это тем, что в настоящее время состояние осужденного не представляет угрозы для жизни. По словам депутата, Саакашвили после возвращения в Грузию симулировал состояние "умирающего демократа". В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на отказ судов двух инстанций в Грузии освободить или отсрочить наказание для него по состоянию здоровья. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Европейский суд отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди". В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса. Почему Саакашвили отозвал иск из Страсбургского суда – ответ главы Минюста Грузии>>Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, рати брегадзе, валерий гелашвили, европейский суд по правам человека, михаил саакашвили, еспч
Саакашвили хочет быть в авангарде политического движения – Вольский
11:36 30.04.2024 (обновлено: 11:55 30.04.2024)
В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ судов двух инстанций в Грузии освободить или отсрочить наказание для него по состоянию здоровья
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не только не болен, но и хочет возглавить ряды политического движения, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский, комментируя отозванный им иск из Европейского суда по правам человека.
Накануне стало известно, что в Минюст Грузии поступило уведомление из ЕСПЧ об отзыве иска Саакашвили касательно отказа судов двух инстанций в Грузии освободить или отсрочить наказание для него по состоянию здоровья. Адвокаты объяснили это тем, что в настоящее время состояние осужденного не представляет угрозы для жизни.
"Подтвердилось, что Саакашвили не то что не болен, более того, хочет быть в авангарде политического движения", – заявил Вольский.
По словам депутата, Саакашвили после возвращения в Грузию симулировал состояние "умирающего демократа".
"Это факт. И мы все это видели, но дело даже не в этом. На протяжении долгого времени политика мошенничества, ненасытная жажда и желание развития революционных процессов, из-за которых Саакашвили слег в постель и симулировал умирающего демократа, дело вот в этом. Это грязь", – заявил Вольский.
В апреле 2023 года адвокаты Саакашвили обратились в Европейский суд по правам человека с жалобой на отказ судов двух инстанций в Грузии освободить или отсрочить наказание для него по состоянию здоровья. Защита Саакашвили настаивала на том, что у него деменция, кахексия и выраженный атактический синдром, что является основанием для освобождения. Европейский суд отказал Саакашвили в переводе на лечение за рубеж.
С мая 2022 года осужденный экс-президент Михаил Саакашвили находится в гражданской клинике "Вивамеди".
В начале апреля 2023 года врачи, приглашенные Народным защитником Грузии для мониторинга состояния здоровья Саакашвили, по итогам последнего обследования заявили, что его состояние продолжает ухудшаться.
В клинике объясняют ухудшение состояния Саакашвили тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит к снижению веса.
Комплексное медицинское заключение, которым руководствовались адвокаты, было составлено на основании диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами.
Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания.
О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.
С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".