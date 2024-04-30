https://sputnik-georgia.ru/20240430/v-gruzii-7-8-i-10-maya-obyavleny-vykhodnymi-287645350.html

В Грузии 7, 8 и 10 мая объявлены выходными

В Грузии 7, 8 и 10 мая объявлены выходными

Sputnik Грузия

С конца недели у школьников в Грузии начнутся недельные каникулы 30.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-30T14:14+0400

2024-04-30T14:14+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. В Грузии 7, 8 и 10 мая объявлены выходными днями – соответствующее постановление правительства уже подписал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением. Политические манипуляции – глава МИД Грузии о возможной отмене безвиза в Евросоюз>>Так, действие указа не распространяется на финансовые обязательства перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии, а также на деятельность, связанную с государственными закупками, и деятельность совета по разрешению споров, связанную с государственными закупками. Пасхальные официальные выходные в Грузии начинаются в Красную пятницу, которая в 2024 году выпадает на 3 мая, и завершаются 6 мая – Днем поминовения усопших. А 9 мая в Грузии отмечают День Победы над фашизмом. Государственный праздник и официальный выходной. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий кобахидзе