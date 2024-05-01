https://sputnik-georgia.ru/20240501/kak-budet-rabotat-natsbank-gruzii-na-vykhodnykh-v-paskhalnuyu-nedelyu-287686216.html

Как будет работать Нацбанк Грузии на выходных в Пасхальную неделю?

Как будет работать Нацбанк Грузии на выходных в Пасхальную неделю?

Sputnik Грузия

В стране 7, 8 и 10 мая объявлены официальными выходными днями 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T22:02+0400

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2024-05-01T22:02+0400

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Платежные системы и системы расчетов по ценным бумагам Национального банка Грузии, исходя из специфики работы, будут работать в штатном режиме в официально объявленные выходные 7, 8 и 10 мая, говорится в заявлении регулятора. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил в Грузии 7, 8 и 10 мая выходными днями. Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением. Так, действие указа не распространяется на финансовые обязательства перед лицами, находящимися под надзором Нацбанка Грузии, а также на деятельность, связанную с государственными закупками, и деятельность совета по разрешению споров, связанную с госзакупками. Соответственно, в течение этого периода пользователи смогут беспрепятственно осуществлять платежные операции. Денежные операции Национального банка будут осуществляться в обычном режиме, включая публикацию индекса TIBR и официального обменного курса. К 9 мая: ветераны ВОВ в Грузии получат от правительства по 750 долларов>>Кроме того, заседание комитета по монетарной политике Нацбанка с 8 мая перенесли на 22 мая. Очередной отчет по монетарной политике регулятор опубликует также в этот день. Музей денег Кварели (регион Кахети) будет принимать посетителей с 11 мая 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилиси, кварели, кахети, ираклий кобахидзе, общество, национальный банк грузии, пасха 2024