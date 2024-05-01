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Неприемлемо! Боррель осудил применение силы против демонстрантов в Грузии
Неприемлемо! Боррель осудил применение силы против демонстрантов в Грузии
Sputnik Грузия
Запад неоднократно призывал власти Грузии отказаться от принятия закона "об иноагентах" 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T15:05+0400
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил насилие в отношении участников акции протеста против принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" и призвал власти Грузии обеспечить право на мирное собрание демонстрантов. По данным МВД, на акции в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет. Ранее Боррель заявил, что Еврокомиссия обеспокоена тем, что правительство Грузии вновь инициировало закон "О прозрачности иностранного влияния", несовместимый с ценностями Евросоюза, отметив, что ЕК планирует представить отчет по этому вопросу. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси - хронология событий от МВД>> Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Неприемлемо! Боррель осудил применение силы против демонстрантов в Грузии
15:05 01.05.2024 (обновлено: 15:52 01.05.2024)
Запад неоднократно призывал власти Грузии отказаться от принятия закона "об иноагентах"
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил насилие в отношении участников акции протеста против принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" и призвал власти Грузии обеспечить право на мирное собрание демонстрантов.
По данным МВД, на акции в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.
"Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно выступали против закона об иностранном влиянии. Грузия является страной-кандидатом на вступление в ЕС, и я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для ее подавления неприемлемо", – написал Боррель в соцсети.
Ранее Боррель заявил, что Еврокомиссия обеспокоена тем, что правительство Грузии вновь инициировало закон "О прозрачности иностранного влияния", несовместимый с ценностями Евросоюза, отметив, что ЕК планирует представить отчет по этому вопросу.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.