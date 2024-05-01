https://sputnik-georgia.ru/20240501/nepriemlemo-borrel-osudil-primenenie-sily-protiv-demonstrantov-v-gruzii-287680163.html

Неприемлемо! Боррель осудил применение силы против демонстрантов в Грузии

Неприемлемо! Боррель осудил применение силы против демонстрантов в Грузии

Sputnik Грузия

Запад неоднократно призывал власти Грузии отказаться от принятия закона "об иноагентах" 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T15:05+0400

2024-05-01T15:05+0400

2024-05-01T15:52+0400

новости

грузия

политика

тбилиси

сша

израиль

жозеп боррель

еврокомиссия

оон

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/15/281519616_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6a075ccb40da03046f73dbfdb715f583.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель осудил насилие в отношении участников акции протеста против принятия проекта закона "О прозрачности иностранного влияния" и призвал власти Грузии обеспечить право на мирное собрание демонстрантов. По данным МВД, на акции в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет. Ранее Боррель заявил, что Еврокомиссия обеспокоена тем, что правительство Грузии вновь инициировало закон "О прозрачности иностранного влияния", несовместимый с ценностями Евросоюза, отметив, что ЕК планирует представить отчет по этому вопросу. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси - хронология событий от МВД>> Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

сша

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, тбилиси, сша, израиль, жозеп боррель, еврокомиссия, оон