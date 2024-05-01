https://sputnik-georgia.ru/20240501/premer-gruzii-obsudil-zakon-ob-inoagentakh-c-gendirektorom-evrokomissii-287685451.html

Премьер Грузии обсудил закон "об иноагентах" c гендиректором Еврокомиссии

Премьер Грузии обсудил закон "об иноагентах" c гендиректором Еврокомиссии

Sputnik Грузия

Единственной целью законопроекта является прозрачность, напомнил дипломату Кобахидзе 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T18:38+0400

2024-05-01T18:38+0400

2024-05-01T18:38+0400

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еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Проект скандального закона "О прозрачности иностранного влияния"обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман, сообщили в администрации правительства. Акции противников закона "О прозрачности иностранного влияния" проходят в Грузии последние несколько недель. Парламент 17 апреля принял законопроект в первом чтении. На акции в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет. Следует ждать провокаций – политолог об акциях против закона об "иноагентах">>Как отметил премьер Грузии, единственной целью законопроекта является прозрачность. Он, по словам Кобахидзе, налагает единственное обязательство на неправительственные организации - ежегодно декларировать полученное финансирование. Разговор также коснулся сотрудничества между Грузией и Европейским Союзом и прогресса, достигнутого в выполнении девяти шагов, определенных Европейской комиссией. Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил готовность правительства к тесному сотрудничеству с институтами ЕС и государствами-членами в этом процессе. В свою очередь Копман написал в сети, что прибыл в Тбилиси, чтобы помочь решить текущие проблемы. "Грузины упорно трудились, чтобы получить статус кандидата. Текущие проблемы должны быть решены, и мы здесь, чтобы помочь вам их решить", - написал дипломат. Гендиректор Еврокомиссии также провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Купман в период до 4 мая также посетит Армению и Азербайджан. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили , еврокомиссия