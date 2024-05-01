Премьер Грузии обсудил закон "об иноагентах" c гендиректором Еврокомиссии
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман
© Сourtesy of Georgian Government
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Единственной целью законопроекта является прозрачность, напомнил дипломату Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Проект скандального закона "О прозрачности иностранного влияния"обсудили премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман, сообщили в администрации правительства.
Акции противников закона "О прозрачности иностранного влияния" проходят в Грузии последние несколько недель. Парламент 17 апреля принял законопроект в первом чтении. На акции в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.
Как отметил премьер Грузии, единственной целью законопроекта является прозрачность. Он, по словам Кобахидзе, налагает единственное обязательство на неправительственные организации - ежегодно декларировать полученное финансирование.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман
© Сourtesy of Georgian Government
Разговор также коснулся сотрудничества между Грузией и Европейским Союзом и прогресса, достигнутого в выполнении девяти шагов, определенных Европейской комиссией.
Премьер-министр подчеркнул, что членство в ЕС является одним из главных приоритетов внешней политики правительства Грузии, и реформы в этом направлении будут продолжены.
Ираклий Кобахидзе еще раз подтвердил готовность правительства к тесному сотрудничеству с институтами ЕС и государствами-членами в этом процессе.
В свою очередь Копман написал в сети, что прибыл в Тбилиси, чтобы помочь решить текущие проблемы. "Грузины упорно трудились, чтобы получить статус кандидата. Текущие проблемы должны быть решены, и мы здесь, чтобы помочь вам их решить", - написал дипломат.
© Сourtesy of Georgian GovernmentПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Купман
© Сourtesy of Georgian Government
Гендиректор Еврокомиссии также провел встречу с президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Купман в период до 4 мая также посетит Армению и Азербайджан.
Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата в ЕС и девять новых условий, которые стране предстоит выполнить. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.