https://sputnik-georgia.ru/20240501/sleduet-zhdat-provokatsiy--politolog-ob-aktsiyakh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-287681180.html
Следует ждать провокаций – политолог об акциях против закона об "иноагентах"
Следует ждать провокаций – политолог об акциях против закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Во главе протестующих стоят члены оппозиционной партии "Нацдвижения", которые прекрасно подготовлены и действуют организовано, утверждает эксперт 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T16:31+0400
2024-05-01T16:31+0400
2024-05-01T16:31+0400
единое национальное движение
саломе зурабишвили
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тбилиси
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акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси хорошо организованы и нацелены на жесткие провокации для смены власти, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия. На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет. По его словам, на акциях не замечены новые лица-лидеры, у которых не было бы до сих пор никакого отношения к политике.Политолог полагает, что во главе протестующих стоят члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые хорошо подготовлены, и действуют организовано, чтобы всеми силами устроить провокации, показать общественности, что якобы полиция и власть применяют жесткие силовые меры. Также, по информации Мамрадзе, в страну поступили и продолжают поступать большие суммы денег через неправительственные организации, из-за чего, проплачивать такие митинги, оппозиции не составляет труда. Власть в Грузии должна поменяться путем выборов, а не революцией – Каладзе>>По его словам, до парламентских выборов в Грузии в октябре текущего года осталось всего несколько месяцев, и оппозиции было бы лучше использовать это время на создание привлекательной предвыборной программы и ее презентации для населения в регионах, чтобы на выборах суметь конкурировать с правящей партией "Грузинская мечта". Хронология событийОбстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.Парламент Грузии возвращается к рассмотрению закона "об иноагентах">>После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30.Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Спорный законопроект Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. На этот раз закон будет принят несмотря на протесты – эксперт>>Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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единое национальное движение, саломе зурабишвили , петре мамрадзе, новости, грузия, политика, тбилиси, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
единое национальное движение, саломе зурабишвили , петре мамрадзе, новости, грузия, политика, тбилиси, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Следует ждать провокаций – политолог об акциях против закона об "иноагентах"
Во главе протестующих стоят члены оппозиционной партии "Нацдвижения", которые прекрасно подготовлены и действуют организовано, утверждает эксперт
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik.
Акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" у парламента Грузии в центре Тбилиси хорошо организованы и нацелены на жесткие провокации для смены власти, заявил политолог Петре Мамрадзе в беседе со Sputnik Грузия
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На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Представители МВД не раз призывали митингующих не выходить за рамки закона. Периодически между спецназом и митингующими происходили стычки. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет.
"Мы видим, что это не общенародный, спонтанный протест как 9 апреля 1989 года, когда демонстрация была совершенно мирной. А мы видим опять-таки членов "Нацдвижения", соратников Саакашвили в виде главарей и "дирижеров" этой акции. Мы видим, что у них готова соответствующая инфраструктура, какие-то баррикады, щиты. Т. е. это хорошо спланированная организованная акция, на которой хотят устроить провокации для смены власти", - заявил Мамрадзе.
По его словам, на акциях не замечены новые лица-лидеры, у которых не было бы до сих пор никакого отношения к политике.
Политолог полагает, что во главе протестующих стоят члены самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение", которые хорошо подготовлены, и действуют организовано, чтобы всеми силами устроить провокации, показать общественности, что якобы полиция и власть применяют жесткие силовые меры.
"Эти люди постоянно работают для "картины", ведут себя так, чтобы их операторы запечатлели, как "полиция с ними расправляется". А чтобы полиция стала принимать меры, нужны же соответствующие действия, и они это обеспечивают, начиная руганью, похабными жестами, кончая тем, что в полицию швыряют камни, бутылки. И когда полиция начала действовать, это, оказывается, страшно и недопустимо, и является разгоном мирной демонстрации", - отметил он.
Также, по информации Мамрадзе, в страну поступили и продолжают поступать большие суммы денег через неправительственные организации, из-за чего, проплачивать такие митинги, оппозиции не составляет труда.
По его словам, до парламентских выборов в Грузии в октябре текущего года осталось всего несколько месяцев, и оппозиции было бы лучше использовать это время на создание привлекательной предвыборной программы и ее презентации для населения в регионах, чтобы на выборах суметь конкурировать с правящей партией "Грузинская мечта".
Обстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать.
Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию.
В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент.
После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30.
Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками".
Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ, источником 20% годового дохода которых поступает из-за рубежа, и заполнение ежегодной декларации. Ограничений для их деятельности нет. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они называют этот законопроект "российским законом" и с 15 апреля проводят акции с требованием отозвать закон.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств. Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.