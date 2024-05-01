Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240501/prezident-gruzii-obratilas-k-molodezhi---besporyadki-u-parlamenta-ne-prekraschayutsya-287698433.html
Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются
Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются
Sputnik Грузия
Воодушевленная молодежь делится с нами своей энергией, сказала Зурабишвили, комментируя беспорядки в Тбилиси 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T23:48+0400
2024-05-01T23:48+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
саломе зурабишвили
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287695682_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_45e1ecd15dc5af9ed063e2917676dc53.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Борьба идет уже не против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а для победы на предстоящих парламентских выборах, чтобы упразднить все отдаляющие Грузию от Евросоюза законы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к демонстрантам у парламента. Обстановка у парламента Грузии накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор здания с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента. Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента на улице 9 Апреля."Этот закон уже принят во втором чтении и наша борьба уже практически не этот закон, а линия борьбы проходит через выборы и упразднение всех тех законов, которые приняты в последнее время властью и отдаляют нас от европейского пути", - сказала Зурабишвили.Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу&gt;&gt;По ее словам, у дверей парламента ничего не решить, а можно получить лишь насилие. Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза.МВД не раз призывало организаторов и участников акции протеста мирно выражать протест, не допускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей.Почти четыре часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания.Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу&gt;&gt;Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287695682_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_44e869ee48b3f68b6ced56827ee0be9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются

23:48 01.05.2024
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 1 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Воодушевленная молодежь делится с нами своей энергией, сказала Зурабишвили, комментируя беспорядки в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Борьба идет уже не против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а для победы на предстоящих парламентских выборах, чтобы упразднить все отдаляющие Грузию от Евросоюза законы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к демонстрантам у парламента.
Обстановка у парламента Грузии накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор здания с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента.
"Хочу обратится к воодушевленной молодежи, которые делятся с нами своей энергией сегодня, что некоторые вещи не нужны. Оставьте в покое двери парламента. Там ничего не происходит", - заявила Зурабишвили.
Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента на улице 9 Апреля.
"Этот закон уже принят во втором чтении и наша борьба уже практически не этот закон, а линия борьбы проходит через выборы и упразднение всех тех законов, которые приняты в последнее время властью и отдаляют нас от европейского пути", - сказала Зурабишвили.
Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>
По ее словам, у дверей парламента ничего не решить, а можно получить лишь насилие.
Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза.
МВД не раз призывало организаторов и участников акции протеста мирно выражать протест, не допускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей.
Почти четыре часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания.
Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0