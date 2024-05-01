https://sputnik-georgia.ru/20240501/prezident-gruzii-obratilas-k-molodezhi---besporyadki-u-parlamenta-ne-prekraschayutsya-287698433.html

Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются

Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются

Sputnik Грузия

Воодушевленная молодежь делится с нами своей энергией, сказала Зурабишвили, комментируя беспорядки в Тбилиси 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T23:48+0400

2024-05-01T23:48+0400

2024-05-01T23:48+0400

политика

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тбилиси

саломе зурабишвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Борьба идет уже не против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а для победы на предстоящих парламентских выборах, чтобы упразднить все отдаляющие Грузию от Евросоюза законы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к демонстрантам у парламента. Обстановка у парламента Грузии накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор здания с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента. Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента на улице 9 Апреля."Этот закон уже принят во втором чтении и наша борьба уже практически не этот закон, а линия борьбы проходит через выборы и упразднение всех тех законов, которые приняты в последнее время властью и отдаляют нас от европейского пути", - сказала Зурабишвили.Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>По ее словам, у дверей парламента ничего не решить, а можно получить лишь насилие. Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза.МВД не раз призывало организаторов и участников акции протеста мирно выражать протест, не допускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей.Почти четыре часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания.Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах