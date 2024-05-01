https://sputnik-georgia.ru/20240501/prezident-gruzii-obratilas-k-molodezhi---besporyadki-u-parlamenta-ne-prekraschayutsya-287698433.html
Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются
Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются
Sputnik Грузия
Воодушевленная молодежь делится с нами своей энергией, сказала Зурабишвили, комментируя беспорядки в Тбилиси 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T23:48+0400
2024-05-01T23:48+0400
2024-05-01T23:48+0400
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акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Борьба идет уже не против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а для победы на предстоящих парламентских выборах, чтобы упразднить все отдаляющие Грузию от Евросоюза законы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к демонстрантам у парламента. Обстановка у парламента Грузии накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор здания с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента. Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента на улице 9 Апреля."Этот закон уже принят во втором чтении и наша борьба уже практически не этот закон, а линия борьбы проходит через выборы и упразднение всех тех законов, которые приняты в последнее время властью и отдаляют нас от европейского пути", - сказала Зурабишвили.Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>По ее словам, у дверей парламента ничего не решить, а можно получить лишь насилие. Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза.МВД не раз призывало организаторов и участников акции протеста мирно выражать протест, не допускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей.Почти четыре часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания.Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу>>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Президент Грузии обратилась к молодежи - беспорядки у парламента не прекращаются
Воодушевленная молодежь делится с нами своей энергией, сказала Зурабишвили, комментируя беспорядки в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Борьба идет уже не против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", а для победы на предстоящих парламентских выборах, чтобы упразднить все отдаляющие Грузию от Евросоюза законы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, обращаясь к демонстрантам у парламента.
Обстановка у парламента Грузии накалилась до предела. Демонстранты кидают во двор здания с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД пускают из двора слезоточивый газ и используют водомет. Молодежь разожгла костры и устроила баррикады у парламента.
"Хочу обратится к воодушевленной молодежи, которые делятся с нами своей энергией сегодня, что некоторые вещи не нужны. Оставьте в покое двери парламента. Там ничего не происходит", - заявила Зурабишвили.
Силовики начали поливать водой участников акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" после того, как они примерно полчаса расшатывали ворота во двор парламента на улице 9 Апреля.
"Этот закон уже принят во втором чтении и наша борьба уже практически не этот закон, а линия борьбы проходит через выборы и упразднение всех тех законов, которые приняты в последнее время властью и отдаляют нас от европейского пути", - сказала Зурабишвили.
По ее словам, у дверей парламента ничего не решить, а можно получить лишь насилие.
Подготовка к акции шла с самого утра. У всех самых активных участников акции защитные маски и очки, которые защищают от слезоточивого газа. Кроме того, у многих с собой физраствор, чтобы промывать глаза.
МВД не раз призывало организаторов и участников акции протеста мирно выражать протест, не допускать насильственные действия и подчиняться законным указаниям правоохранителей.
Почти четыре часа назад депутаты парламента Грузии приняли спорный законопроект во втором чтении. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
К моменту голосования за законопроект у парламента уже проходила масштабная акция протеста. Для обеспечения безопасности покидающих здание депутатов и сотрудников аппарата парламента на месте был мобилизован спецназ. Позже спецназ покинул территорию. Силовики около парламента не видно, многие мобилизованы во дворе здания.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.