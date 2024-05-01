https://sputnik-georgia.ru/20240501/patriarkhiya-gruzii-prizvala-vlasti-i-protivnikov-zakona-ob-inoagentakh-k-dialogu-287690676.html

Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу

Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу

Sputnik Грузия

Патриархия отметила, что с болью в сердце наблюдает за событиями на проспекте Руставели в Тбилиси в дни перед Светлым праздником Пасхи 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T21:20+0400

2024-05-01T21:20+0400

2024-05-01T21:41+0400

грузия

новости

политика

патриархия грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

парламент грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284818078_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_e8d3070d740328d01c04db8d435b544f.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Патриархия Грузии призвала власти и митингующих более двух недель противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" к диалогу для выхода из кризиса. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении.Патриархия подчеркнула, что на акции у парламента Грузии сегодня стоит очень много озадаченных судьбой родины молодых людей. Они является представителями поколения, которое должно создать будущее Грузии."Поэтому мы считаем, что в такой сложный период всем навредят оскорбительные действия как в отношении государственных институтов, так и особенно правоохранителей, а также нарушение права мирного выражения мнения или возможное превышение силы", - говорится в заявлении. Парламент Грузии опять окружен спецназом и митингующими>>Патриархия отметила, что с болью в сердце наблюдает за событиями на проспекте Руставели в Тбилиси в дни перед Светлым праздником Пасхи."Печально, что люди открыто проявляют в отношении друг друга ненависть, категорическую неприемлемость и радикальное отношение из-за иных мнений и позиций. Противоречия ежедневно углубляются и переходят в кризис", - сказано в заявлении. При этом Патриархия заявила об ответственности всех сторон. "Какими бы ни были внешние обстоятельства, в этой обстановке на всех нас - будь то на государстве, Церкви, неправительственных организациях или политическом спектре, лежит особая ответственность за защиту гражданского мира", - говорится в заявлении.В ночь на 1 мая акция около парламента Грузии переросла в беспорядки, в ходе которых шестеро правоохранителей пострадали, а 63 участника акции были задержаны, согласно данным МВД. Серьезные увечья получил председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. Минувшей ночью ему прооперировали нос, а сегодня его привезли в парламент в инвалидной коляске. На заседании депутат заявил, что силовики жестоко избили его. МВД в свою очередь заявило, что Хабеишвили пострадал во время оказания сопротивления полиции. Акция протеста возобновилась в полдень 1 мая. Массовый характер она приняла к вечеру. Митингующие требуют отзыва как они говорят "российского закона" и называют голосовавших за него депутатов "рабами".Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода - это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – хронология событий от МВД>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии