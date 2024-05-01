https://sputnik-georgia.ru/20240501/patriarkhiya-gruzii-prizvala-vlasti-i-protivnikov-zakona-ob-inoagentakh-k-dialogu-287690676.html
Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу
Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу
Sputnik Грузия
Патриархия отметила, что с болью в сердце наблюдает за событиями на проспекте Руставели в Тбилиси в дни перед Светлым праздником Пасхи 01.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-01T21:20+0400
2024-05-01T21:20+0400
2024-05-01T21:41+0400
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парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Патриархия Грузии призвала власти и митингующих более двух недель противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" к диалогу для выхода из кризиса. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении.Патриархия подчеркнула, что на акции у парламента Грузии сегодня стоит очень много озадаченных судьбой родины молодых людей. Они является представителями поколения, которое должно создать будущее Грузии."Поэтому мы считаем, что в такой сложный период всем навредят оскорбительные действия как в отношении государственных институтов, так и особенно правоохранителей, а также нарушение права мирного выражения мнения или возможное превышение силы", - говорится в заявлении. Парламент Грузии опять окружен спецназом и митингующими>>Патриархия отметила, что с болью в сердце наблюдает за событиями на проспекте Руставели в Тбилиси в дни перед Светлым праздником Пасхи."Печально, что люди открыто проявляют в отношении друг друга ненависть, категорическую неприемлемость и радикальное отношение из-за иных мнений и позиций. Противоречия ежедневно углубляются и переходят в кризис", - сказано в заявлении. При этом Патриархия заявила об ответственности всех сторон. "Какими бы ни были внешние обстоятельства, в этой обстановке на всех нас - будь то на государстве, Церкви, неправительственных организациях или политическом спектре, лежит особая ответственность за защиту гражданского мира", - говорится в заявлении.В ночь на 1 мая акция около парламента Грузии переросла в беспорядки, в ходе которых шестеро правоохранителей пострадали, а 63 участника акции были задержаны, согласно данным МВД. Серьезные увечья получил председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. Минувшей ночью ему прооперировали нос, а сегодня его привезли в парламент в инвалидной коляске. На заседании депутат заявил, что силовики жестоко избили его. МВД в свою очередь заявило, что Хабеишвили пострадал во время оказания сопротивления полиции. Акция протеста возобновилась в полдень 1 мая. Массовый характер она приняла к вечеру. Митингующие требуют отзыва как они говорят "российского закона" и называют голосовавших за него депутатов "рабами".Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода - это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Беспорядки на акции против закона об "иноагентах" в Тбилиси – хронология событий от МВД>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии
грузия, новости, политика, патриархия грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, парламент грузии
Патриархия Грузии призвала власти и противников закона об "иноагентах" к диалогу
21:20 01.05.2024 (обновлено: 21:41 01.05.2024)
Патриархия отметила, что с болью в сердце наблюдает за событиями на проспекте Руставели в Тбилиси в дни перед Светлым праздником Пасхи
ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Патриархия Грузии призвала власти и митингующих более двух недель противников законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" к диалогу для выхода из кризиса.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении.
"Считаю, настало время для перемещения отношений с улицы к столу переговоров, чтобы найти мирный выход из политического кризиса. Переносом этого процесса в формат диалога мы поспособствуем мирному течению процессов и избежим вредоносных последствий для нашей страны и будущих поколений", - сказано в заявлении.
Патриархия подчеркнула, что на акции у парламента Грузии сегодня стоит очень много озадаченных судьбой родины молодых людей. Они является представителями поколения, которое должно создать будущее Грузии.
"Поэтому мы считаем, что в такой сложный период всем навредят оскорбительные действия как в отношении государственных институтов, так и особенно правоохранителей, а также нарушение права мирного выражения мнения или возможное превышение силы", - говорится в заявлении.
Патриархия отметила, что с болью в сердце наблюдает за событиями на проспекте Руставели в Тбилиси в дни перед Светлым праздником Пасхи.
"Печально, что люди открыто проявляют в отношении друг друга ненависть, категорическую неприемлемость и радикальное отношение из-за иных мнений и позиций. Противоречия ежедневно углубляются и переходят в кризис", - сказано в заявлении.
При этом Патриархия заявила об ответственности всех сторон.
"Какими бы ни были внешние обстоятельства, в этой обстановке на всех нас - будь то на государстве, Церкви, неправительственных организациях или политическом спектре, лежит особая ответственность за защиту гражданского мира", - говорится в заявлении.
В ночь на 1 мая акция около парламента Грузии переросла в беспорядки, в ходе которых шестеро правоохранителей пострадали, а 63 участника акции были задержаны, согласно данным МВД.
Серьезные увечья получил председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", депутат Леван Хабеишвили. Минувшей ночью ему прооперировали нос, а сегодня его привезли в парламент в инвалидной коляске. На заседании депутат заявил, что силовики жестоко избили его.
МВД в свою очередь заявило, что Хабеишвили пострадал во время оказания сопротивления полиции.
Акция протеста возобновилась в полдень 1 мая. Массовый характер она приняла к вечеру. Митингующие требуют отзыва как они говорят "российского закона" и называют голосовавших за него депутатов "рабами".
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода - это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.