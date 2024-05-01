https://sputnik-georgia.ru/20240501/vlast-v-gruzii-dolzhna-pomenyatsya-putem-vyborov-a-ne-revolyutsiey--kaladze-287677593.html

Власть в Грузии должна поменяться путем выборов, а не революцией – Каладзе

Власть в Грузии должна поменяться путем выборов, а не революцией – Каладзе

Sputnik Грузия

Определенным силам выгодно, чтобы во главе Грузии находились не патриоты, а агенты, отметил политик 01.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-01T16:06+0400

2024-05-01T16:06+0400

2024-05-01T16:06+0400

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леван хабеишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 1 мая — Sputnik. Власть в Грузии, если этого хочет общество, должна смениться путем выборов, а не переворотов и революций, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства. На акции против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в центре Тбилиси в ночь на 1 мая были задержаны 63 человека, пострадали шестеро правоохранителей. Митингующие кидали в силовиков камни и пластиковые бутылки, а силовики применяли перцовый спрей, слезоточивый газ и водомет. Среди пострадавших участников акции – председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили. Как отметил мэр, на сегодняшний день в Грузии защищена свобода слова, но при этом все должны действовать в рамках закона. "Но как только будет нарушение, государство, власти будут действовать и реагировать в рамках закона. Я хочу, чтобы все хорошо понимали, что мы никому не позволим создавать дестабилизацию в стране", – заявил Каладзе. По его словам, дестабилизации и хаоса в Грузии желают враги этой страны. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как подчеркнул мэр, организаторы и участники акции накануне, вместо мирного протеста, заблокировали административное здание, напали на сотрудников МВД, на что последовала реакция правоохранителей. "Несмотря на многочисленные призывы, после того, как митинг вышел за рамки мирного протеста и принял насильственный характер, правоохранители приняли предусмотренные законом меры по восстановлению общественного порядка", – сказал Каладзе. Как подчеркнул генсек правящей партии, определенным силам сегодня выгодно, чтобы во главе Грузии находились не патриоты, а агенты. Хронология событий Обстановка на акции протеста первый раз обострилась после того, как около 21:00 завершилось заседание парламента, на котором рассматривался скандальный законопроект об "иноагентах" во втором чтении. Лидеры оппозиционной партии "Ахали" попытались заблокировать один из входов в парламент, но силовики не позволили им это сделать. Ситуация на акции накалялась несколько раз. Полиция призывала митингующих отойти от входов в парламент и не мешать передвижению депутатов и сотрудников аппарата законодательного органа, но участники акции протеста отказывались покидать территорию. В силовиков летели разные предметы, включая пластиковые бутылки, а полиция пускала перцовый спрей. В результате спецназ выстроился в несколько рядов и вытеснил митингующих подальше от входов в парламент. Парламент Грузии возвращается к рассмотрению закона "об иноагентах">>После 04:00 территорию около парламента начали покидать силы МВД. Митингующие разошлись около 05:30. Народный защитник Грузии счел неправомерным применение силовиками спецсредств против митингующих. МВД же объяснило это тем, что акция полностью вышла за установленные законом рамки собраний и манифестаций и стала насильственной. Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала МВД незамедлительно прекратить "разгон мирной акции, применение непропорциональной силы, насилие против молодежи голыми руками". Зурабишвили, как и оппозиционеры и неправительственные организации, выступает категорически против принятия т. н. закона об "иноагентах".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, саломе зурабишвили , леван хабеишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение