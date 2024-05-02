https://sputnik-georgia.ru/20240502/austrian-airlines-nachala-vypolnyat-aviareysy-iz-veny-v-tbilisi-287707526.html
Austrian Airlines начала выполнять авиарейсы из Вены в Тбилиси
Austrian Airlines начала выполнять авиарейсы из Вены в Тбилиси
Sputnik Грузия
Рейсы Вена-Тбилиси-Вена будут выполняться три раза в неделю 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T16:13+0400
2024-05-02T16:13+0400
2024-05-02T16:13+0400
грузия
новости
экономика
тбилисский международный аэропорт
агентство гражданской авиации
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines совершила первый прямой рейс из Вены в международный аэропорт Тбилиси, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Новая для грузинского авиарынка европейская авиакомпания будет осуществлять прямые регулярные рейсы Вена-Тбилиси-Вена три раза в неделю на самолете Airbus A320. По его словам, Вена – одно из самых популярных направлений как для туристических, так и для деловых визитов. Первый рейс из Вены, который привез в Тбилиси 136 пассажиров, в аэропорту встречали посол Австрии в Грузии Томас Мюльман, директор по продажам Austrian Airlines в Восточной Европе и Израиле Стефан Линхарт, генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Austrian Airlines – национальный перевозчик Австрии и крупнейшая авиакомпания страны. Была основана в 1957 году. По оценкам международных экспертов, является одной из самых безопасных авиакомпаний Европы и мира. Авиакомпания – член Star Alliance выполняет рейсы по 120 направлениям в 55 стран. В его составе 65 самолетов, большая часть из которых – самолеты типа Airbus A320. Успехи аэропортов Грузии На сегодняшний день в Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Тбилисский аэропорт – самый крупный из них. Им, впрочем как и Батумским, управляет холдинг TAV Airports. По данным Агентства гражданской авиации Грузии, аэропорты страны в 2023 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году. Туризм падает, но аэропорт расширяется - что происходит в горах Грузии?>>В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%), приняв до 3,7 миллиона пассажиров. Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 21 280, а количество чартерных рейсов – 5 010. По сравнению с 2022 годом количество рейсов увеличилось на 23% и на 8% по сравнению с 2019 годом. По состоянию на январь 2024 года в аэропортах Грузии оперируют 43 авиакомпании, которые выполняют полеты по 89 направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, тбилисский международный аэропорт, агентство гражданской авиации
грузия, новости, экономика, тбилисский международный аэропорт, агентство гражданской авиации
Austrian Airlines начала выполнять авиарейсы из Вены в Тбилиси
Рейсы Вена-Тбилиси-Вена будут выполняться три раза в неделю
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines совершила первый прямой рейс из Вены в международный аэропорт Тбилиси, сообщили в Объединении аэропортов Грузии.
Новая для грузинского авиарынка европейская авиакомпания будет осуществлять прямые регулярные рейсы Вена-Тбилиси-Вена три раза в неделю на самолете Airbus A320.
"Сегодня мы приняли первый рейс Austrian Airlines в международном аэропорту Тбилиси. Мы успешно завершили двухлетние переговоры, а это значит, что еще одна европейская авиакомпания будет летать в Вену", – заявил глава Объединения аэропортов Грузии Ираклия Каркашадзе.
По его словам, Вена – одно из самых популярных направлений как для туристических, так и для деловых визитов.
Первый рейс из Вены, который привез в Тбилиси 136 пассажиров, в аэропорту встречали посол Австрии в Грузии Томас Мюльман, директор по продажам Austrian Airlines в Восточной Европе и Израиле Стефан Линхарт, генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе.
Austrian Airlines – национальный перевозчик Австрии и крупнейшая авиакомпания страны. Была основана в 1957 году. По оценкам международных экспертов, является одной из самых безопасных авиакомпаний Европы и мира.
Авиакомпания – член Star Alliance выполняет рейсы по 120 направлениям в 55 стран. В его составе 65 самолетов, большая часть из которых – самолеты типа Airbus A320.
На сегодняшний день в Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Тбилисский аэропорт – самый крупный из них. Им, впрочем как и Батумским, управляет холдинг TAV Airports.
По данным Агентства гражданской авиации Грузии, аэропорты страны в 2023 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году.
В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%), приняв до 3,7 миллиона пассажиров.
Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 21 280, а количество чартерных рейсов – 5 010. По сравнению с 2022 годом количество рейсов увеличилось на 23% и на 8% по сравнению с 2019 годом.
По состоянию на январь 2024 года в аэропортах Грузии оперируют 43 авиакомпании, которые выполняют полеты по 89 направлениям.