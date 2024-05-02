https://sputnik-georgia.ru/20240502/austrian-airlines-nachala-vypolnyat-aviareysy-iz-veny-v-tbilisi-287707526.html

Austrian Airlines начала выполнять авиарейсы из Вены в Тбилиси

Austrian Airlines начала выполнять авиарейсы из Вены в Тбилиси

Sputnik Грузия

Рейсы Вена-Тбилиси-Вена будут выполняться три раза в неделю 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T16:13+0400

2024-05-02T16:13+0400

2024-05-02T16:13+0400

грузия

новости

экономика

тбилисский международный аэропорт

агентство гражданской авиации

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Австрийская авиакомпания Austrian Airlines совершила первый прямой рейс из Вены в международный аэропорт Тбилиси, сообщили в Объединении аэропортов Грузии. Новая для грузинского авиарынка европейская авиакомпания будет осуществлять прямые регулярные рейсы Вена-Тбилиси-Вена три раза в неделю на самолете Airbus A320. По его словам, Вена – одно из самых популярных направлений как для туристических, так и для деловых визитов. Первый рейс из Вены, который привез в Тбилиси 136 пассажиров, в аэропорту встречали посол Австрии в Грузии Томас Мюльман, директор по продажам Austrian Airlines в Восточной Европе и Израиле Стефан Линхарт, генеральный директор Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе. Austrian Airlines – национальный перевозчик Австрии и крупнейшая авиакомпания страны. Была основана в 1957 году. По оценкам международных экспертов, является одной из самых безопасных авиакомпаний Европы и мира. Авиакомпания – член Star Alliance выполняет рейсы по 120 направлениям в 55 стран. В его составе 65 самолетов, большая часть из которых – самолеты типа Airbus A320. Успехи аэропортов Грузии На сегодняшний день в Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Тбилисский аэропорт – самый крупный из них. Им, впрочем как и Батумским, управляет холдинг TAV Airports. По данным Агентства гражданской авиации Грузии, аэропорты страны в 2023 году обслужили рекордное количество пассажиров – более 6 миллионов, что на 35% больше, чем в 2022 году. Туризм падает, но аэропорт расширяется - что происходит в горах Грузии?>>В прошлом году Тбилисский международный аэропорт на 100% вернулся к показателю пассажиропотока, зафиксированному в 2019 году (рост на 0,05%), приняв до 3,7 миллиона пассажиров. Всего в 2023 году в аэропортах Грузии было выполнено 26 290 рейсов. Из них количество регулярных рейсов составило 21 280, а количество чартерных рейсов – 5 010. По сравнению с 2022 годом количество рейсов увеличилось на 23% и на 8% по сравнению с 2019 годом. По состоянию на январь 2024 года в аэропортах Грузии оперируют 43 авиакомпании, которые выполняют полеты по 89 направлениям.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, тбилисский международный аэропорт, агентство гражданской авиации