Местиа в центре внимания: туризм падает, а аэропорт расширяется
© photo: Sputnik / StringerМестиа в Сванети - сванские башни в горах. Такая грузинская архитектура
© photo: Sputnik / Stringer
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Исправная инфраструктура, постоянное электроснабжение и квалифицированные кадры – вот, чего не хватает в этом высокогорном крае
Правительство Грузии поставило перед собой цель развить высокогорный край Сванети (регион Самегрело – Земо Сванети) настолько, чтобы туризм рос ежегодно, при этом все четыре сезона. Работать придется немало, учитывая существующие проблемы.
Один из самых живописных краев Грузии, Сванети, славится своими средневековыми башнями и горнолыжными курортами Хацвали и Тетнулди. А на обратной стороне монеты – недостаточно развитая инфраструктура, проблемы с электроснабжением и дефицит квалифицированных кадров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.
"Мы обеспечим то, чтобы туристические потоки в Сванети росли с каждым годом. Для нас важно, чтобы все больше местных и международных путешественников посещали Сванети в течение всех четырех сезонов. С этой целью мы проводим ряд международных мероприятий, будь то горнолыжные, культурные или другие", – сказала замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.
Уже в этом году в аэропорту в поселке Местиа, который обслуживает внутренние рейсы, начнется строительство нового терминала. Местиа – это главный населенный пункт Сванети.
В 2025 году новый терминал должен принять первых пассажиров.
© Courtesy of Mestia AirportПроект нового терминала аэропорта в Местиа
Проект нового терминала аэропорта в Местиа
© Courtesy of Mestia Airport
По словам Квривишвили, строительство нового терминала важно для дальнейшего укрепления авиационной и туристической отраслей Грузии.
"Для этого, конечно, нужно стимулировать внутренние рейсы – мы продолжаем чаще летать и субсидировать тарифы на внутренние полеты, чтобы сделать внутренние рейсы из и в Сванети доступными в первую очередь для населения нашей страны и, конечно же, для гостей", – сказала Квривишвили.
Местийский аэропорт построили в 2010 году. Рейсы туда совершаются на одномоторных самолетах и небольших пассажирских самолетах из аэропорта в Натахтари близ Тбилиси и Кутаисского международного аэропорта.
Провал сезона
Ожидания от зимнего туристического сезона в Местиа не оправдались.
"В разных регионах у нас были разные результаты… Успешный зимний сезон был в Гудаури, средний – в Бакуриани, лучше, чем в прошлом году. У Местиа был пессимистичный сезон, и очень плохой – у Годердзи в Аджарии", – сказал основатель Федерации гостиниц Грузии Шалвы Алавердашвили.
Глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе назвал главной причиной неудачного зимнего сезона в Местиа завышенные цены.
"Большая проблема, которая уже проявилась в этом году, – "раздутые" цены на зимних курортах, что, собственно, и пугает туристов. Грузия привлекательна тем, что здесь можно получить услуги по хорошей цене, но услуги, которые вы получаете по "завышенной" цене, могут оказаться неприемлемыми для туриста", – заявил Бурджанадзе.
Владельцы гостиниц и гестхаусов в Местиа считают, что проблема в сложной геополитической обстановке в мире. Прошлой зимой в основном были туристы из арабских и азиатских стран с краткосрочными визитами. Их не интересовал горнолыжный спорт.
Что касается местных туристов, они предпочитают посещать Местиа в теплое время года. Любители покататься на лыжах или сноубордах в основном ездят в Гудаури или Бакуриани. До Гудаури – около 120 километров от Тбилиси, до Бакуриани – 180, до Местиа – 450.
Стоимость авиабилета в Местиа из Натахтари – 30 долларов. Это ближайший от Тбилиси (30 км) аэропорт, откуда совершаются рейсы в Сванети.
Местиа Сванетия - международный аэропорт в горах
Серьезная проблема в Местиа – перебои с электричеством, которые начались в 2021 году. Государство освободило жителей Сванети от оплаты за электроэнергию, а для предприятий ввело низкие тарифы, чтобы они не покидали этот край и развивался туризм. Этим воспользовались майнеры криптовалют.
Жители Местия обвиняли местные власти в бездействии и покровительстве майнерам. Они даже проводили акции протеста с требованием закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии.
В начале 2022 года местные жители поклялись на иконе в церкви Святого Георгия, что никто из них не будет майнить. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе опозорит себя, души и память своих предков.
Но это не помогло, потребление электроэнергии так и не снизилось. Энергораспределительная компания Energo-Pro Georgia пригрозила этому горному краю пересмотром энергополитики, но и это не помогло.
В середине января в Местиа был установлен исторический рекорд потребления электроэнергии. А именно 16 января 3 тысячи абонентов в Сванети потребили полмиллиона киловатт-часов, тогда как 1 миллион жителей 56 городов и райцентров, 35 поселков и 3,1 тысячи сел, которыэ обслуживает Energo-Pro Georgia, потребили всего 6 миллионов киловатт-часов.