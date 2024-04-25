https://sputnik-georgia.ru/20240425/mestia-v-tsentre-vnimaniya-turizm-padaet-a-aeroport-rasshiryaetsya-287531684.html

Местиа в центре внимания: туризм падает, а аэропорт расширяется

Местиа в центре внимания: туризм падает, а аэропорт расширяется

Sputnik Грузия

Исправная инфраструктура, постоянное электроснабжение и квалифицированные кадры – вот, чего не хватает в этом высокогорном крае 25.04.2024, Sputnik Грузия

2024-04-25T10:23+0400

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2024-04-25T10:23+0400

экономика

мариам квривишвили

шалва алавердашвили

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Правительство Грузии поставило перед собой цель развить высокогорный край Сванети (регион Самегрело – Земо Сванети) настолько, чтобы туризм рос ежегодно, при этом все четыре сезона. Работать придется немало, учитывая существующие проблемы. Один из самых живописных краев Грузии, Сванети, славится своими средневековыми башнями и горнолыжными курортами Хацвали и Тетнулди. А на обратной стороне монеты – недостаточно развитая инфраструктура, проблемы с электроснабжением и дефицит квалифицированных кадров в сфере гостинично-ресторанного бизнеса.Уже в этом году в аэропорту в поселке Местиа, который обслуживает внутренние рейсы, начнется строительство нового терминала. Местиа – это главный населенный пункт Сванети.В 2025 году новый терминал должен принять первых пассажиров.По словам Квривишвили, строительство нового терминала важно для дальнейшего укрепления авиационной и туристической отраслей Грузии."Для этого, конечно, нужно стимулировать внутренние рейсы – мы продолжаем чаще летать и субсидировать тарифы на внутренние полеты, чтобы сделать внутренние рейсы из и в Сванети доступными в первую очередь для населения нашей страны и, конечно же, для гостей", – сказала Квривишвили.Местийский аэропорт построили в 2010 году. Рейсы туда совершаются на одномоторных самолетах и небольших пассажирских самолетах из аэропорта в Натахтари близ Тбилиси и Кутаисского международного аэропорта.Провал сезонаОжидания от зимнего туристического сезона в Местиа не оправдались."В разных регионах у нас были разные результаты… Успешный зимний сезон был в Гудаури, средний – в Бакуриани, лучше, чем в прошлом году. У Местиа был пессимистичный сезон, и очень плохой – у Годердзи в Аджарии", – сказал основатель Федерации гостиниц Грузии Шалвы Алавердашвили.Глава Ассоциации рестораторов Грузии Шота Бурджанадзе назвал главной причиной неудачного зимнего сезона в Местиа завышенные цены.Владельцы гостиниц и гестхаусов в Местиа считают, что проблема в сложной геополитической обстановке в мире. Прошлой зимой в основном были туристы из арабских и азиатских стран с краткосрочными визитами. Их не интересовал горнолыжный спорт.Что касается местных туристов, они предпочитают посещать Местиа в теплое время года. Любители покататься на лыжах или сноубордах в основном ездят в Гудаури или Бакуриани. До Гудаури – около 120 километров от Тбилиси, до Бакуриани – 180, до Местиа – 450.Стоимость авиабилета в Местиа из Натахтари – 30 долларов. Это ближайший от Тбилиси (30 км) аэропорт, откуда совершаются рейсы в Сванети.Серьезная проблема в Местиа – перебои с электричеством, которые начались в 2021 году. Государство освободило жителей Сванети от оплаты за электроэнергию, а для предприятий ввело низкие тарифы, чтобы они не покидали этот край и развивался туризм. Этим воспользовались майнеры криптовалют.Жители Местия обвиняли местные власти в бездействии и покровительстве майнерам. Они даже проводили акции протеста с требованием закрыть майнинговые фермы и возобновить нормальную подачу электроэнергии.В начале 2022 года местные жители поклялись на иконе в церкви Святого Георгия, что никто из них не будет майнить. Согласно традициям гор, нарушивший клятву на иконе опозорит себя, души и память своих предков.Туристы и военные бок о бок – зачем Грузии новый аэропорт?>>Но это не помогло, потребление электроэнергии так и не снизилось. Энергораспределительная компания Energo-Pro Georgia пригрозила этому горному краю пересмотром энергополитики, но и это не помогло.В середине января в Местиа был установлен исторический рекорд потребления электроэнергии. А именно 16 января 3 тысячи абонентов в Сванети потребили полмиллиона киловатт-часов, тогда как 1 миллион жителей 56 городов и райцентров, 35 поселков и 3,1 тысячи сел, которыэ обслуживает Energo-Pro Georgia, потребили всего 6 миллионов киловатт-часов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, мариам квривишвили, шалва алавердашвили, energo-pro georgia, сванети, местия, грузия, туризм, новости, гудаури, аналитика