https://sputnik-georgia.ru/20240502/besporyadki-na-aktsii-v-tbilisi---v-parlamente-gruzii-otmenili-zasedaniya---287708543.html

Беспорядки на акции в Тбилиси – в парламенте Грузии отменили заседания

Беспорядки на акции в Тбилиси – в парламенте Грузии отменили заседания

Sputnik Грузия

Здание парламента Грузии пострадало из-за действий участников акции против закона об "иноагентах" 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T12:31+0400

2024-05-02T12:31+0400

2024-05-02T12:52+0400

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законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Запланированные на 2 мая мероприятия в здании парламента Грузии, бюро и пленарные заседания, проводиться не будут, так как участники акции против закона об "иноагентах" повредили инфраструктуру законодательного органа, сообщили в ведомстве. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Как отмечено в сообщении, в результате нападения, совершенного участниками акции против закона "О прозрачности иностранного влияния" 1 мая на Дворец парламента Грузии, были повреждены здание и инфраструктура законодательного органа. Как поясняют в парламенте, красный уровень безопасности в законодательном органе будет действовать до 14:00 по местному времени, а затем он сменится на желтый уровень. После 14:00 красный уровень будет отменен, и активирован желтый уровень. В это время вход посетителей во Дворец парламента будет ограничен. В здание законодательного органа будут допущены только сотрудники парламента. Грубая провокация – депутат от акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии>>Накануне обстановка на акции против накалилась до предела. Демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице Чичинадзе, а также кидать во двор разные предметы. Они также устроили баррикады, разожгли костер и разбили камеры видеонаблюдения. Демонстранты разбили стекла в одном из окон здания парламента и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Полиция применила слезоточивый газ, перцовый спрей и использовала водомет. Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников министерства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, происшествия, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах