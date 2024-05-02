Дестабилизация как оружие или мирный протест - политики Грузии оценили акцию оппозиции
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
© photo: Sputnik / Stringer
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Неправительственные организации на этот раз вторгаются в политическую сферу, что категорически неприемлемо, заявил вице-спикер
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. У политического меньшинства нет другого решения кроме агрессии и дестабилизации, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
В ночь на 2 мая демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице 9 апреля и Чичинадзе и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Кроме того, участники акции разбили стекла в одном из окон здания парламента. Все это время представители разных подразделений МВД находились во дворе здания парламента. Они оттуда пускали слезоточивый газ, перцовый спрей и использовали водомет, чтобы митингующие не смогли проникнуть во двор.
"У политических меньшинств нет другого решения, кроме дестабилизации, и нашей стране это не нужно. Наоборот, в мире очень сложная ситуация, и одна общая задача должна заключаться в том, чтобы как-то привести нашу родину к миру", - заявил Вольский.
Вице-спикер отметил, что неправительственные организации на этот раз вторгаются в политическую сферу, что категорически неприемлемо.
"Неправительственные организации выходят на трибуну, вторгаются в политическую сферу, что категорически недопустимо, они выходят и призывают определенную часть общества к агрессии" - сказал Вольский.
По его словам, у оппозиции нет шансов победить на выборах, конечно, дестабилизация – единственное решение.
"У них, у оппозиции нет шансов победить на выборах, конечно, дестабилизация – единственное решение, и мы говорим о том, что уже давно, если не месяцы, годы предпринимаются попытки развития подобных процессов. В 2019, в 2020, в 2022, даже сейчас. Поэтому мы можем перечислить жесткие и провокационные призывы, которые характеризуют радикальную оппозицию", - заявил Вольский.
Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили также отметил радикальность протестов.
" Каким был "мирным" вчера протест, такой и закон о прозрачности – "российский закон". Вы стоите перед камерами, за вами горящая дверь, кидают камни, саботируют, матерятся и про это говорят, те политики, которые несут ответственность за разжигание молодежи и кто заставил их участвовать в этих революционных сценариях, что это мирный протест" - сказал Мачарашвили.
А вот депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия, назвал события в ночь на 2 мая непонятными.
"Я думаю, что оппозиция не может взять на себя ответственность за вчерашние события, поскольку у меня нет информации о связи этих людей и оппозиционерах. Прежде всего, я не против беспорядков, действительно следует бунтовать, если дело доходит до беспорядков и решение такое, что нужно бунтовать, нужно взять здание парламента, почему вы бунтуете только у одних ворот", - сказал Хвичия.
Он отметил, что оппозицию сейчас молодежь не слушает.
"Мне не понравилась часть вчерашнего митинга, включая этот бессмысленный шум перед воротами, оппозиции надлежит каким-то образом заработать репутацию, что ее слушает молодежь. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо открыть дискуссии и СМИ в целом, хотя бы о том, как должны происходить действия. Потому что сейчас никто не берет на себя ответственность за действия, молодые люди бегут, иногда что-то ломают, иногда что-то творят", - сказал Хвичия.
Между тем депутат от политической группы "Европтимисты" Хатия Деканоидзе не считает происходящее в ночь на 2 мая насильственными действиями.
"Что касается насилия – это ложь. Эта пропаганда не работает, потому что я лично была в Руставели до утра, стояла у главного входа в парламент. Когда власти и полиция сняли всю охрану с площади перед зданием здания парламента люди сами выстроили баррикады. Я стояла у входа и больше никто. Они не пытались ни разбить стекло, ни войти, ни предпринимать каких-либо провокаций, я вам скажу даже больше – когда мы стояли у главного входа в парламент, спецназ бросал в нас бутылки и поливал изнутри водой", - сказала Деканоидзе.
Мнения, что протест был мирным придерживается и член партии "Лело для Грузии" Георгий Гегелия.
"Это был и остался мирный протест. Были разные формы выражения, разные участники имели разные взгляды на то, как выразить свой протест, но по сути демонстрация носила мирный характер и оставалась в мирных рамках ", - заявил Гегелия.
Хронология протеста
Демонстранты начали собираться у заднего входа в парламент Грузии 1 мая около 12:00. Примерно с 18:00 количество участников акции начало увеличиваться, они стали заполнять территории как за зданием парламента, так и перед ним на проспекте Руставели.
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Полиция выстроилась в кордон на улице 9 Апреля, когда парламент после принятия в 20:00 скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении должны были покидать депутаты и сотрудники аппарата парламента. Когда они ушли, силовики тоже покинули эту территорию, чтобы освободить ее для акции протеста.
В свою очередь часть демонстрантов, несмотря на призывы полиции действовать в рамках закона, стала расшатывать ворота во двор парламента на улице 9 Апреля, а полиция начала использовать против них спецсредства. Мирная акция переросла в беспорядки после 22:00.
По данным МВД, участники акции протеста применили на акции слезоточивый газ неизвестного происхождения.
Минздрав сообщил о 15 госпитализированных участниках акции, а МВД сообщило о семерых пострадавших за два дня полицейских.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.
Что касается спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.