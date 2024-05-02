https://sputnik-georgia.ru/20240502/destabilizatsiya-kak-oruzhie-ili-mirnyy-protest---politiki-gruzii-otsenili-aktsiyu-oppozitsii-287718232.html

Дестабилизация как оружие или мирный протест - политики Грузии оценили акцию оппозиции

Дестабилизация как оружие или мирный протест - политики Грузии оценили акцию оппозиции

Sputnik Грузия

Неправительственные организации на этот раз вторгаются в политическую сферу, что категорически неприемлемо, заявил вице-спикер 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T18:22+0400

2024-05-02T18:22+0400

2024-05-02T18:22+0400

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яго хвичия

гурам мачарашвили

хатия деканоидзе

"сила народа"

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. У политического меньшинства нет другого решения кроме агрессии и дестабилизации, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. В ночь на 2 мая демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице 9 апреля и Чичинадзе и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Кроме того, участники акции разбили стекла в одном из окон здания парламента. Все это время представители разных подразделений МВД находились во дворе здания парламента. Они оттуда пускали слезоточивый газ, перцовый спрей и использовали водомет, чтобы митингующие не смогли проникнуть во двор. Вице-спикер отметил, что неправительственные организации на этот раз вторгаются в политическую сферу, что категорически неприемлемо. "Неправительственные организации выходят на трибуну, вторгаются в политическую сферу, что категорически недопустимо, они выходят и призывают определенную часть общества к агрессии" - сказал Вольский. По его словам, у оппозиции нет шансов победить на выборах, конечно, дестабилизация – единственное решение. Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили также отметил радикальность протестов. " Каким был "мирным" вчера протест, такой и закон о прозрачности – "российский закон". Вы стоите перед камерами, за вами горящая дверь, кидают камни, саботируют, матерятся и про это говорят, те политики, которые несут ответственность за разжигание молодежи и кто заставил их участвовать в этих революционных сценариях, что это мирный протест" - сказал Мачарашвили. А вот депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия, назвал события в ночь на 2 мая непонятными. Он отметил, что оппозицию сейчас молодежь не слушает. "Мне не понравилась часть вчерашнего митинга, включая этот бессмысленный шум перед воротами, оппозиции надлежит каким-то образом заработать репутацию, что ее слушает молодежь. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо открыть дискуссии и СМИ в целом, хотя бы о том, как должны происходить действия. Потому что сейчас никто не берет на себя ответственность за действия, молодые люди бегут, иногда что-то ломают, иногда что-то творят", - сказал Хвичия. Между тем депутат от политической группы "Европтимисты" Хатия Деканоидзе не считает происходящее в ночь на 2 мая насильственными действиями. Мнения, что протест был мирным придерживается и член партии "Лело для Грузии" Георгий Гегелия. "Это был и остался мирный протест. Были разные формы выражения, разные участники имели разные взгляды на то, как выразить свой протест, но по сути демонстрация носила мирный характер и оставалась в мирных рамках ", - заявил Гегелия. Хронология протестаДемонстранты начали собираться у заднего входа в парламент Грузии 1 мая около 12:00. Примерно с 18:00 количество участников акции начало увеличиваться, они стали заполнять территории как за зданием парламента, так и перед ним на проспекте Руставели. Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>> Полиция выстроилась в кордон на улице 9 Апреля, когда парламент после принятия в 20:00 скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении должны были покидать депутаты и сотрудники аппарата парламента. Когда они ушли, силовики тоже покинули эту территорию, чтобы освободить ее для акции протеста. По данным МВД, участники акции протеста применили на акции слезоточивый газ неизвестного происхождения. Минздрав сообщил о 15 госпитализированных участниках акции, а МВД сообщило о семерых пострадавших за два дня полицейских. Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Что касается спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, яго хвичия, гурам мачарашвили, хатия деканоидзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах