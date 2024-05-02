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https://sputnik-georgia.ru/20240502/destabilizatsiya-kak-oruzhie-ili-mirnyy-protest---politiki-gruzii-otsenili-aktsiyu-oppozitsii-287718232.html
Дестабилизация как оружие или мирный протест - политики Грузии оценили акцию оппозиции
Дестабилизация как оружие или мирный протест - политики Грузии оценили акцию оппозиции
Sputnik Грузия
Неправительственные организации на этот раз вторгаются в политическую сферу, что категорически неприемлемо, заявил вице-спикер 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T18:22+0400
2024-05-02T18:22+0400
политика
грузия
новости
яго хвичия
гурам мачарашвили
хатия деканоидзе
"сила народа"
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. У политического меньшинства нет другого решения кроме агрессии и дестабилизации, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. В ночь на 2 мая демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице 9 апреля и Чичинадзе и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Кроме того, участники акции разбили стекла в одном из окон здания парламента. Все это время представители разных подразделений МВД находились во дворе здания парламента. Они оттуда пускали слезоточивый газ, перцовый спрей и использовали водомет, чтобы митингующие не смогли проникнуть во двор. Вице-спикер отметил, что неправительственные организации на этот раз вторгаются в политическую сферу, что категорически неприемлемо. "Неправительственные организации выходят на трибуну, вторгаются в политическую сферу, что категорически недопустимо, они выходят и призывают определенную часть общества к агрессии" - сказал Вольский. По его словам, у оппозиции нет шансов победить на выборах, конечно, дестабилизация – единственное решение. Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили также отметил радикальность протестов. " Каким был "мирным" вчера протест, такой и закон о прозрачности – "российский закон". Вы стоите перед камерами, за вами горящая дверь, кидают камни, саботируют, матерятся и про это говорят, те политики, которые несут ответственность за разжигание молодежи и кто заставил их участвовать в этих революционных сценариях, что это мирный протест" - сказал Мачарашвили. А вот депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия, назвал события в ночь на 2 мая непонятными. Он отметил, что оппозицию сейчас молодежь не слушает. "Мне не понравилась часть вчерашнего митинга, включая этот бессмысленный шум перед воротами, оппозиции надлежит каким-то образом заработать репутацию, что ее слушает молодежь. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо открыть дискуссии и СМИ в целом, хотя бы о том, как должны происходить действия. Потому что сейчас никто не берет на себя ответственность за действия, молодые люди бегут, иногда что-то ломают, иногда что-то творят", - сказал Хвичия. Между тем депутат от политической группы "Европтимисты" Хатия Деканоидзе не считает происходящее в ночь на 2 мая насильственными действиями. Мнения, что протест был мирным придерживается и член партии "Лело для Грузии" Георгий Гегелия. "Это был и остался мирный протест. Были разные формы выражения, разные участники имели разные взгляды на то, как выразить свой протест, но по сути демонстрация носила мирный характер и оставалась в мирных рамках ", - заявил Гегелия. Хронология протестаДемонстранты начали собираться у заднего входа в парламент Грузии 1 мая около 12:00. Примерно с 18:00 количество участников акции начало увеличиваться, они стали заполнять территории как за зданием парламента, так и перед ним на проспекте Руставели. Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер&gt;&gt; Полиция выстроилась в кордон на улице 9 Апреля, когда парламент после принятия в 20:00 скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении должны были покидать депутаты и сотрудники аппарата парламента. Когда они ушли, силовики тоже покинули эту территорию, чтобы освободить ее для акции протеста. По данным МВД, участники акции протеста применили на акции слезоточивый газ неизвестного происхождения. Минздрав сообщил о 15 госпитализированных участниках акции, а МВД сообщило о семерых пострадавших за два дня полицейских. Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Что касается спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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политика, грузия, новости, яго хвичия, гурам мачарашвили, хатия деканоидзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, новости, яго хвичия, гурам мачарашвили, хатия деканоидзе, "сила народа", акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Дестабилизация как оружие или мирный протест - политики Грузии оценили акцию оппозиции

18:22 02.05.2024
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Неправительственные организации на этот раз вторгаются в политическую сферу, что категорически неприемлемо, заявил вице-спикер
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. У политического меньшинства нет другого решения кроме агрессии и дестабилизации, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.
В ночь на 2 мая демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице 9 апреля и Чичинадзе и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Кроме того, участники акции разбили стекла в одном из окон здания парламента. Все это время представители разных подразделений МВД находились во дворе здания парламента. Они оттуда пускали слезоточивый газ, перцовый спрей и использовали водомет, чтобы митингующие не смогли проникнуть во двор.
"У политических меньшинств нет другого решения, кроме дестабилизации, и нашей стране это не нужно. Наоборот, в мире очень сложная ситуация, и одна общая задача должна заключаться в том, чтобы как-то привести нашу родину к миру", - заявил Вольский.
Вице-спикер отметил, что неправительственные организации на этот раз вторгаются в политическую сферу, что категорически неприемлемо.
"Неправительственные организации выходят на трибуну, вторгаются в политическую сферу, что категорически недопустимо, они выходят и призывают определенную часть общества к агрессии" - сказал Вольский.
По его словам, у оппозиции нет шансов победить на выборах, конечно, дестабилизация – единственное решение.
"У них, у оппозиции нет шансов победить на выборах, конечно, дестабилизация – единственное решение, и мы говорим о том, что уже давно, если не месяцы, годы предпринимаются попытки развития подобных процессов. В 2019, в 2020, в 2022, даже сейчас. Поэтому мы можем перечислить жесткие и провокационные призывы, которые характеризуют радикальную оппозицию", - заявил Вольский.
Депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили также отметил радикальность протестов.
" Каким был "мирным" вчера протест, такой и закон о прозрачности – "российский закон". Вы стоите перед камерами, за вами горящая дверь, кидают камни, саботируют, матерятся и про это говорят, те политики, которые несут ответственность за разжигание молодежи и кто заставил их участвовать в этих революционных сценариях, что это мирный протест" - сказал Мачарашвили.
А вот депутат от партии "Гирчи" Яго Хвичия, назвал события в ночь на 2 мая непонятными.
"Я думаю, что оппозиция не может взять на себя ответственность за вчерашние события, поскольку у меня нет информации о связи этих людей и оппозиционерах. Прежде всего, я не против беспорядков, действительно следует бунтовать, если дело доходит до беспорядков и решение такое, что нужно бунтовать, нужно взять здание парламента, почему вы бунтуете только у одних ворот", - сказал Хвичия.
Он отметил, что оппозицию сейчас молодежь не слушает.
"Мне не понравилась часть вчерашнего митинга, включая этот бессмысленный шум перед воротами, оппозиции надлежит каким-то образом заработать репутацию, что ее слушает молодежь. Для того, чтобы это произошло, нам необходимо открыть дискуссии и СМИ в целом, хотя бы о том, как должны происходить действия. Потому что сейчас никто не берет на себя ответственность за действия, молодые люди бегут, иногда что-то ломают, иногда что-то творят", - сказал Хвичия.
Между тем депутат от политической группы "Европтимисты" Хатия Деканоидзе не считает происходящее в ночь на 2 мая насильственными действиями.
"Что касается насилия – это ложь. Эта пропаганда не работает, потому что я лично была в Руставели до утра, стояла у главного входа в парламент. Когда власти и полиция сняли всю охрану с площади перед зданием здания парламента люди сами выстроили баррикады. Я стояла у входа и больше никто. Они не пытались ни разбить стекло, ни войти, ни предпринимать каких-либо провокаций, я вам скажу даже больше – когда мы стояли у главного входа в парламент, спецназ бросал в нас бутылки и поливал изнутри водой", - сказала Деканоидзе.
Мнения, что протест был мирным придерживается и член партии "Лело для Грузии" Георгий Гегелия.
"Это был и остался мирный протест. Были разные формы выражения, разные участники имели разные взгляды на то, как выразить свой протест, но по сути демонстрация носила мирный характер и оставалась в мирных рамках ", - заявил Гегелия.

Хронология протеста

Демонстранты начали собираться у заднего входа в парламент Грузии 1 мая около 12:00. Примерно с 18:00 количество участников акции начало увеличиваться, они стали заполнять территории как за зданием парламента, так и перед ним на проспекте Руставели.
Премьер: прозрачность НПО принесет Грузии мир и экономическую стабильность – премьер>>
Полиция выстроилась в кордон на улице 9 Апреля, когда парламент после принятия в 20:00 скандального законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" во втором чтении должны были покидать депутаты и сотрудники аппарата парламента. Когда они ушли, силовики тоже покинули эту территорию, чтобы освободить ее для акции протеста.
В свою очередь часть демонстрантов, несмотря на призывы полиции действовать в рамках закона, стала расшатывать ворота во двор парламента на улице 9 Апреля, а полиция начала использовать против них спецсредства. Мирная акция переросла в беспорядки после 22:00.
По данным МВД, участники акции протеста применили на акции слезоточивый газ неизвестного происхождения.
Минздрав сообщил о 15 госпитализированных участниках акции, а МВД сообщило о семерых пострадавших за два дня полицейских.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля.
Что касается спорного законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", он предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
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