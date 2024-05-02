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https://sputnik-georgia.ru/20240502/politsiya-osvobodila-bokovye-ulitsy-u-parlamenta-gruzii-ot-mitinguyuschikh--287706123.html
Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих
Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих после того, как их количество сократилось в разы. 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T04:37+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих после того, как их количество сократилось в разы.Когда в направлении демонстрантов на улицах 9 Апреля и Чичинадзе тронулся кордон полиции в несколько рядов, митингующие не стали оказывать сопротивление и быстро спустились на проспект Руставели. Теперь они проводят акцию протеста перед парламентом. Полиция появилась у парламента примерно через полчаса после того, как демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице Чичинадзе, а также кидать во двор разные предметы. Когда силовики в ответ задействовали водомет, находящийся во дворе парламента, демонстранты принялись возводить у ворот баррикады из мусорных баков и других предметов, которые находили неподалеку. Протестующие также разожгли костер. До этого в течение нескольких часов эпицентром точно таких же событий была улица 9 Апреля. Кроме того, участники акции разбили стекла в одном из окон здания парламента и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Все это время представители разных подразделений МВД находились во дворе здания парламента. Они оттуда пускали слезоточивый газ, перцовый спрей и использовали водомет, чтобы митингующие не смогли проникнуть во двор.
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грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих

04:37 02.05.2024 (обновлено: 04:55 02.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerРазгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии
Разгон акции протеста оппозиции спецназом в ночь на 2 мая 2024 года в центре столицы Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих после того, как их количество сократилось в разы.
Когда в направлении демонстрантов на улицах 9 Апреля и Чичинадзе тронулся кордон полиции в несколько рядов, митингующие не стали оказывать сопротивление и быстро спустились на проспект Руставели. Теперь они проводят акцию протеста перед парламентом.
Полиция появилась у парламента примерно через полчаса после того, как демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице Чичинадзе, а также кидать во двор разные предметы.
Когда силовики в ответ задействовали водомет, находящийся во дворе парламента, демонстранты принялись возводить у ворот баррикады из мусорных баков и других предметов, которые находили неподалеку. Протестующие также разожгли костер.
До этого в течение нескольких часов эпицентром точно таких же событий была улица 9 Апреля. Кроме того, участники акции разбили стекла в одном из окон здания парламента и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки.
Все это время представители разных подразделений МВД находились во дворе здания парламента. Они оттуда пускали слезоточивый газ, перцовый спрей и использовали водомет, чтобы митингующие не смогли проникнуть во двор.
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