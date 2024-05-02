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Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих

Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих после того, как их количество сократилось в разы. 02.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Полиция освободила боковые улицы у парламента Грузии от митингующих после того, как их количество сократилось в разы.Когда в направлении демонстрантов на улицах 9 Апреля и Чичинадзе тронулся кордон полиции в несколько рядов, митингующие не стали оказывать сопротивление и быстро спустились на проспект Руставели. Теперь они проводят акцию протеста перед парламентом. Полиция появилась у парламента примерно через полчаса после того, как демонстранты начали расшатывать железные ворота на входе во двор парламента на улице Чичинадзе, а также кидать во двор разные предметы. Когда силовики в ответ задействовали водомет, находящийся во дворе парламента, демонстранты принялись возводить у ворот баррикады из мусорных баков и других предметов, которые находили неподалеку. Протестующие также разожгли костер. До этого в течение нескольких часов эпицентром точно таких же событий была улица 9 Апреля. Кроме того, участники акции разбили стекла в одном из окон здания парламента и закидывали туда разные предметы, в том числе дымовые шашки. Все это время представители разных подразделений МВД находились во дворе здания парламента. Они оттуда пускали слезоточивый газ, перцовый спрей и использовали водомет, чтобы митингующие не смогли проникнуть во двор.

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грузия, политика, новости, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах