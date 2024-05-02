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Митингующая молодежь парализовала движение на площади Героев в Тбилиси
Митингующая молодежь парализовала движение на площади Героев в Тбилиси
Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Протестующая против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" молодежь перекрыла движение на площади Героев, которая... 02.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Протестующая против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" молодежь перекрыла движение на площади Героев, которая является одной из главных транспортных артерий в центре Тбилиси. Спустя примерно час на место прибыла полиция. Они пытаются освободить проезжую часть. Наиболее активных демонстрантов силой уводят с территории. Не известно, задерживают ли их. Параллельно акция протеста возобновилась перед парламентом на проспекте Руставели. В настоящее время участников акции у парламента намного меньше, чем было минувшей ночью. Также немногочисленная акция на площади Героев. Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля, но 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
Митингующая молодежь парализовала движение на площади Героев в Тбилиси
20:42 02.05.2024 (обновлено: 20:44 02.05.2024)
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Протестующая против принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" молодежь перекрыла движение на площади Героев, которая является одной из главных транспортных артерий в центре Тбилиси.
Спустя примерно час на место прибыла полиция. Они пытаются освободить проезжую часть. Наиболее активных демонстрантов силой уводят с территории. Не известно, задерживают ли их.
Параллельно акция протеста возобновилась перед парламентом на проспекте Руставели. В настоящее время участников акции у парламента намного меньше, чем было минувшей ночью. Также немногочисленная акция на площади Героев.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля, но 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.