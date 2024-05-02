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Наблюдаем с большим интересом – представитель Всемирного банка об акциях в Тбилиси
Наблюдаем с большим интересом – представитель Всемирного банка об акциях в Тбилиси
Sputnik Грузия
Всемирный банк должен оценить возможное влияние закона "об иноагентах" на свою работу в Грузии, считает представитель финансовой организации 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T17:27+0400
2024-05-02T17:27+0400
2024-05-02T18:28+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Всемирный банк с большим интересом наблюдает за акциями протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", и считает вызовом для страны оказаться в заголовках новостей из-за этого, заявила региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланда Прайс. Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. По ее словам, Грузия была очень сфокусирована на получение статуса кандидата в Евросоюз, и поэтому правительству следует с осторожностью относиться к шагам, предпринимаемым на этом пути. "Не только на членство в Союзе, но также на экономическом росте и развитии в этом отношении. Я думаю, что все эти причины по-прежнему существуют, и поэтому очень важно, чтобы правительство и руководство страны внимательно подходили к следующим шагам. Я думаю, что реформы, которые были мотивированы статусом кандидата в ЕС, все еще актуальны, и я думаю, что для Грузии важно сохранить этот курс, чтобы не поставить его под угрозу", – заявила она. Грубая провокация – депутат об акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии>>По словам Прайс, Всемирный банк должен оценить возможное влияние закона "об иноагентах" на свою работу в Грузии. По словам Прайс, она бы хотела, чтобы правительство Грузии продолжило работу над реформами и поиском пути для процветания Грузии. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, всемирный банк, экономика, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, политика, всемирный банк, экономика, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Наблюдаем с большим интересом – представитель Всемирного банка об акциях в Тбилиси
17:27 02.05.2024 (обновлено: 18:28 02.05.2024)
Всемирный банк должен оценить возможное влияние закона "об иноагентах" на свою работу в Грузии, считает представитель финансовой организации
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Всемирный банк с большим интересом наблюдает за акциями протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", и считает вызовом для страны оказаться в заголовках новостей из-за этого, заявила региональный директор Всемирного банка (ВБ) по Южному Кавказу Роланда Прайс.
Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Последние два дня с вечера мирные акции протеста перерастают в беспорядки. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против.
"В последние годы Грузия часто попадала в "хэдлайны" (заголовки, прим.) из-за позитивных вопросов, в том числе могу выделить вопрос получения статуса кандидата, важные инициативы регионального сотрудничества, а сейчас оказаться в "хэдлайнах" из-за этого печального протеста – это вызов", – заявила Прайс журналистам на Ежегодной встрече Азиатского банка развития в Тбилиси.
По ее словам, Грузия была очень сфокусирована на получение статуса кандидата в Евросоюз, и поэтому правительству следует с осторожностью относиться к шагам, предпринимаемым на этом пути.
"Не только на членство в Союзе, но также на экономическом росте и развитии в этом отношении. Я думаю, что все эти причины по-прежнему существуют, и поэтому очень важно, чтобы правительство и руководство страны внимательно подходили к следующим шагам. Я думаю, что реформы, которые были мотивированы статусом кандидата в ЕС, все еще актуальны, и я думаю, что для Грузии важно сохранить этот курс, чтобы не поставить его под угрозу", – заявила она.
По словам Прайс, Всемирный банк должен оценить возможное влияние закона "об иноагентах" на свою работу в Грузии.
"Думаю, вам (журналистам, прим.) следует спросить у представителей Евросоюза, какое влияние окажет этот закон на отношения с Евросоюзом. Всемирный банк больше озабочен вопросами экономического развития, роста бедности в Грузии и, в конечном итоге, обеспечения процветания Грузии и грузин, и я знаю, что правительство Грузии также думает об этом", – сказал Роланд Прайс.
По словам Прайс, она бы хотела, чтобы правительство Грузии продолжило работу над реформами и поиском пути для процветания Грузии.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.