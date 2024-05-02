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Национальные интересы превыше всего! В Грузии ответили на критику США

Национальные интересы превыше всего! В Грузии ответили на критику США

Sputnik Грузия

По словам депутата, до сих пор никто не смог сказать, почему грузинский закон о прозрачности плохой 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T14:30+0400

2024-05-02T14:30+0400

2024-05-02T15:02+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Власти Грузии внимательно знакомятся с заявлениями дружественных стран, но действуют так, как того требует общество и национальная безопасность, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили, комментируя заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В заявлении Миллера говорится, что США осуждают "инспирированный Кремлем законопроект. По его словам, этот закон и антизападная риторика "Грузинской мечты" поставили Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции, отмечено в заявлении.В тот день "Грузинская мечта" организовала акцию в поддержку законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" на проспекте Руставели, где с 15 апреля митинговали противники этой инициативы. "На общенародном собрании была очень сильная легитимность для того, чтобы довести до конца инициативы, над которыми "Грузинская мечта" работает вместе с населением", – отметил Ионатамишвили. По словам депутата, до сих пор никто не смог сказать, почему грузинский закон о прозрачности плохой. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Грубая провокация – депутат об акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии>>Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, законопроект об иноагентах