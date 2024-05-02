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Прекратите лгать! В Тбилиси резко ответили на заявление Госдепа США
Прекратите лгать! В Тбилиси резко ответили на заявление Госдепа США
Sputnik Грузия
По словам депутата, мат и оскорбления не являются европейской ценностью 02.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-02T14:04+0400
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2024-05-02T14:21+0400
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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера является неуместным и наносит ущерб отношениям между Грузией и США, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В заявлении Миллера говорится, что США осуждают "инспирированный Кремлем законопроект. По его словам, этот закон и антизападная риторика "Грузинской мечты" поставили Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции, отмечено в заявлении. Ситуация на акциях протеста противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", которые проводятся в Тбилиси с 15 апреля, накалилась 1 и 2 мая. Демонстранты кидали во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД использовали слезоточивый газ и водомет. По словам депутата, мат и оскорбления не являются европейской ценностью. "Разве то, что было вчера, это европейская ценность?! Если, с их точки зрения, это европейская ценность, то, конечно, мы боремся с этим, и сама Европа борется с этим", – заявил Мачарашвили. По оценке депутата, подобные заявления наносят вред отношениям Грузии с США. "Если прозрачность они окрестят противоречащей европейским ценностям, это наносит ущерб американо-грузинским отношениям... Все должны прекратить говорить ложь, это наносит ущерб грузино-американским отношениям", – отметил Мачарашвили. Что касается заявления Миллера относительно помощи, которую США оказывают Грузии, то, по словам Мачарашвили, если взамен будут просить о рабстве, то Грузия не сможем на это согласиться. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Грубая провокация – депутат об акциях протеста против закона "об иноагентах" в Грузии>>Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, сша, тбилиси, европа, гурам мачарашвили, георгий вашадзе, нато, "сила народа"
Прекратите лгать! В Тбилиси резко ответили на заявление Госдепа США
14:04 02.05.2024 (обновлено: 14:21 02.05.2024)
По словам депутата, мат и оскорбления не являются европейской ценностью
ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера является неуместным и наносит ущерб отношениям между Грузией и США, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
В заявлении Миллера говорится, что США осуждают "инспирированный Кремлем законопроект. По его словам, этот закон и антизападная риторика "Грузинской мечты" поставили Грузию на опасную траекторию. Заявления и действия грузинского правительства несовместимы с демократическими ценностями, лежащими в основе членства в ЕС и НАТО, и, таким образом, ставят под угрозу путь Грузии к евроатлантической интеграции, отмечено в заявлении.
"Заявление любого из наших иностранных партнеров так же неуместно, как вчерашнее заявление Георгия Вашадзе (лидер оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" – ред.), который говорил перед телекамерами, что идет мирная акция, а за его спиной было видно, как горят ворота парламента", – заявил Мачарашвили.
Ситуация на акциях протеста противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния", которые проводятся в Тбилиси с 15 апреля, накалилась 1 и 2 мая. Демонстранты кидали во двор парламента с разных сторон камни, бутылки и другие попавшиеся под руки предметы, а представители МВД использовали слезоточивый газ и водомет.
По словам депутата, мат и оскорбления не являются европейской ценностью.
"Разве то, что было вчера, это европейская ценность?! Если, с их точки зрения, это европейская ценность, то, конечно, мы боремся с этим, и сама Европа борется с этим", – заявил Мачарашвили.
По оценке депутата, подобные заявления наносят вред отношениям Грузии с США.
"Если прозрачность они окрестят противоречащей европейским ценностям, это наносит ущерб американо-грузинским отношениям... Все должны прекратить говорить ложь, это наносит ущерб грузино-американским отношениям", – отметил Мачарашвили.
Что касается заявления Миллера относительно помощи, которую США оказывают Грузии, то, по словам Мачарашвили, если взамен будут просить о рабстве, то Грузия не сможем на это согласиться.
"Нашу психологию, по-видимому, они не смогли изучить. Мы благодарим всех за помощь, но если они попросят нас о рабстве, мы не сможем на это согласиться. Если они хотят помочь, чтобы купить камни, коктейли Молотова, устроить поджог и саботаж у дверей парламента, то пусть забирают обратно такую помощь", – сказал депутат.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.