https://sputnik-georgia.ru/20240502/sluzhba-dokhodov-gruzii-zakryvaet-servis-tsentry-na-paskhalnye-vykhodnye-287687760.html

Служба доходов Грузии закрывает сервис-центры на Пасхальные выходные

Служба доходов Грузии закрывает сервис-центры на Пасхальные выходные

Sputnik Грузия

Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение 5 мая 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T20:50+0400

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2024-05-02T20:50+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Сервисные центры Службы доходов не будут работать на всей территории Грузии в период с 3 по 10 мая 2024 года, сообщила Служба доходов министерства финансов Грузии. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил в Грузии 7, 8 и 10 мая выходными днями. Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением. Отмечено, что в этот период тарифы на предоставляемые услуги не будут удвоены или увеличены. Тем не менее, в праздничные дни, определенные Трудовым кодексом Грузии (3-6 и 9 мая), плата, установленная за оказание услуг в соответствующих структурных подразделениях Таможенного департамента, будет удвоена/увеличена. В Грузии назначили дополнительные внутренние авиарейсы на Пасху>>Кроме того, 7, 8 и 10 мая 2024 года для получения желаемой информации с 09:00 до 18:00 жители страны могут обратиться в информационно-консультационный центр: 2 299 299 или воспользоваться чатом RS, или написать на адрес электронной почты: info@rs.ge. Православные в этом году празднуют Светлое Христово Воскресение, Пасху, 5 мая. Пасхальные официальные выходные в Грузии начинаются в Красную пятницу, которая в 2024 году выпадает на 3 мая, и завершаются 6 мая – Днем поминовения усопших. А 9 мая в Грузии отмечают День Победы над фашизмом. Это государственный праздник и официальный выходной.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, служба доходов министерства финансов грузии, пасха 2024