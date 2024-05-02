https://sputnik-georgia.ru/20240502/zakaznoe-ubiystvo-v-tbilisi--obvinyaemyy-prigovoren-k-bessrochnomu-zaklyucheniyu-287721420.html

Заказное убийство в Тбилиси – обвиняемый приговорен к бессрочному заключению

Заказное убийство в Тбилиси – обвиняемый приговорен к бессрочному заключению

Sputnik Грузия

Согласно материалам дела, осужденный нанес потерпевшему два ранения в голову на территории торгового центра и скрылся с места преступления 02.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-02T23:54+0400

2024-05-02T23:54+0400

2024-05-02T23:54+0400

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ТБИЛИСИ, 2 мая — Sputnik. Тбилисский городской суд признал обвиняемого виновным в умышленном убийстве по найму, произошедшем на территории торгового центра "Лило Молл" 3 августа 2023 года, и приговорил его к бессрочному тюремному заключению, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Согласно исследованным в суде доказательствам было установлено, что обвиняемый получил заказ на убийство одного из торговцев ТЦ "Лило Молл" за то, что тот отказался платить деньги находящемуся за границей лицу. Заказчик вымогал деньги у торговцев от имени т. н. "криминальных авторитетов". Осужденный нанес потерпевшему два ранения в голову на территории торгового центра и скрылся с места преступления. В результате полученных ранений жертва скончалась 17 августа. Огнестрельное оружие и деньги за убийство осужденный получил через знакомого заказчика. Убийство на крупном вещевом рынке Тбилиси было заказным – прокуратура >>В тот же день правоохранители задержали обвиняемого. Ему предъявили обвинение в "Умышленном убийстве по найму" и в "Незаконном приобретении-хранении-ношении огнестрельного оружия". По делу об умышленном убийстве на территории ТЦ "Лило Молл" обвинение предъявлено еще двум лицам. В Тбилисском городском суде продолжается рассмотрение уголовных дел по существу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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