https://sputnik-georgia.ru/20231109/ubiystvo-na-krupnom-veschevom-rynke-tbilisi-bylo-zakaznym--prokuratura-284111688.html

Убийство на крупном вещевом рынке Тбилиси было заказным – прокуратура

Убийство на крупном вещевом рынке Тбилиси было заказным – прокуратура

По новой версии следствия, находящийся за границей обвиняемый в заказе преступления вымогал у бизнесмена деньги от имени криминального авторитета 09.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 ноя — Sputnik. Прокуратура переквалифицировала стрельбу в бизнесмена на самом крупной вещевом рынке Тбилиси Лило как заказное убийство, по делу проходят три человека, говорится в сообщении ведомства. Речь идет об инциденте 3 августа 2023 года, когда неизвестный выстрелил владельцу одного из магазинов два раза в голову и скрылся с места происшествия. Раненный скончался 17 августа в клинике. Полиции удалось задержать стрелявшего, и ему предъявили обвинение в попытке убийства. Расследование теперь установило, что находящийся за границей обвиняемый в заказе преступления вымогал у бизнесмена деньги от имени криминального авторитета. Экс-мэра Дманиси пытались убить – заявление прокуратуры Грузии >>По версии следствия, когда один из торговцев отказался платить, обвиняемый заказал его убийство и через посредника в Грузии передал исполнителю оружие и деньги. Теперь исполнителю предъявлено обвинение в "умышленном убийстве по заказу" и "незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия". Помощник заказчика преступления был задержан 7 ноября и его обвиняют в помощи заказному убийству. Житель Грузии получил 17 лет тюрьмы за попытку убийства >>Что касается заказчика преступления, обвинение в заказном убийстве из корысти ему предъявили заочно. Все трем фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение каждому.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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