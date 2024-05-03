https://sputnik-georgia.ru/20240503/borba-s-suverenitetom-gruzii--deputat-ot-aktsiyakh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-287738016.html

Борьба с суверенитетом Грузии – депутат от акциях против закона об "иноагентах"

Борьба с суверенитетом Грузии – депутат от акциях против закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

В Грузии с 15 апреля проходят акции против закона об "иноагентах" 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T15:10+0400

2024-05-03T15:10+0400

2024-05-03T15:10+0400

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шалва папуашвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

тбилиси

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Противники законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", на самом деле борются не против закона, а против суверенитета и достоинства Грузии, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Рати Ионатамишвили. Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Ранее власти Грузии заявляли, что обещание выложить информацию о проектах, финансируемых в Грузии американским "Национальным фондом демократии" и "Европейским фондом за демократию", было главным условием отзыва в 2023 году проекта закона об "иноагентах". Однако оба фонда отказались раскрывать для грузинского народа информацию о том, какие проекты финансируют в Грузии. Каладзе назвал лидеров оппозиционных партий "Гирчи" и "Дроа" агентами>>Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Противники т. н. закона об "иноагентах" называют его "российским законом", а инициировавших и голосовавших за него депутатов от парламентского большинства - рабами. С 15 апреля они ежедневно проводят акции протеста в Тбилиси. С 30 апреля мирные акции переросли в беспорядки. При этом, член "Нацдвижения" Лаша Парулава заявляет, что они попытаются поддержать протест граждан до тех пор, пока правящая команда не начнет переговоры о передаче власти. Официальными организаторами вчерашнего митинга выступили политические партии "Национальное движение", "Стратегия Агмашенебели", "Лело", партия "Новая", "Дроа", "Гирчи – больше свободы". Именно они объявили о митинге на Руставели против закона о прозрачности. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, элене хоштария, шалва папуашвили, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, тбилиси, акция против закона об иноагентах