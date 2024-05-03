https://sputnik-georgia.ru/20240503/narodnye-primety-na-yurev-den-2024-chto-nelzya-delat-6-maya-287742517.html

Народные приметы на Юрьев день 2024: что нельзя делать 6 мая?

Народные приметы на Юрьев день 2024: что нельзя делать 6 мая?

Sputnik Грузия

Православная церковь 6 мая поминает великомученика Георгия, названного Победоносцем, который пострадал за веру при императоре Диоклетиане (284-305) 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T22:11+0400

2024-05-03T22:11+0400

2024-05-03T22:11+0400

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В народе 6 мая называют Юрьев, или Егорьев день, с которым связано множество примет и запретов. Что нельзя делать в Юрьев день и какие приметы связаны с 6 мая, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Юрьев день делать уборку в доме или работать в огороде – можно нанести хозяйству вред. В Юрьев день нельзя рукодельничать, особенно вязать что-то шерстяное – по приметам волки перегрызут всех овец. Нельзя 6 мая стричься и проводить другие манипуляции с волосами – по приметам они станут слабее и начнут выпадать. Сориться, ругаться и кричать в Юрьев день нельзя – по приметам ругающихся будут постоянно преследовать неудачи. В Юрьев день нельзя обижать животных – по приметам можно разгневать святого Георгия, который им покровительствует и привлечь серьезные проблемы. Нельзя 6 мая заниматься серьезными делами и приступать к новым проектам – это плохая примета, любое начинание может оказаться неудачным. По народным приметам нельзя в Юрьев день обижаться на кого-то или обижать – помириться и забыть обиды будет сложно. Народные приметы Ожидается богатый урожай злаковых, если в Юрьев день идет дождь, а если пойдет ливень – это примета, что травы вырастет много. Лето наступит скоро, если 6 мая выдалась теплая и солнечная погода, а если пасмурно и дул порывистый северный ветер – это примета, что июнь будет прохладным. По народным приметам поздние посевы станут удачными, если в Юрьев день с утра пасмурно, а если к вечеру потеплеет – значит, хлеб созреет до первых морозов. Материал подготовлен на основе открытых материалов

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гиоргоба, справки , религия , календарь религиозных праздников