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Верховный комиссар ООН призвал власти Грузии отозвать закон об "иноагентах"
Верховный комиссар ООН призвал власти Грузии отозвать закон об "иноагентах"
Sputnik Грузия
Закон об "иноагентах" представляет собой серьезную угрозу правам на свободу выражения мнений и собраний, считает Фолькер Тюрк 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T16:32+0400
2024-05-03T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Грузии отозвать проект закона "О прозрачности иностранного влияния" и начать диалог с гражданским обществом и медиаорганизациями. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства.Верховный комиссар также призвал митингующих и организаторов протеста пользоваться своими правами мирным путем, не прибегая к насилию. Необъективные оценки поощряют насилие - МИД Грузии резко ответил Франции>>Кроме того, Тюрк выразил обеспокоенность в связи с ненужным и непропорциональным, по его словам, применением силы сотрудниками правоохранительных органов против демонстрантов и представителей СМИ в Тбилиси. Также еще одним призывом Тюрка к правительству Грузии является проведение быстрого и прозрачного расследования всех заявлений о жестоком обращении во время акций протеста, после или во время задержаний. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
Верховный комиссар ООН призвал власти Грузии отозвать закон об "иноагентах"
16:32 03.05.2024 (обновлено: 16:36 03.05.2024)
Закон об "иноагентах" представляет собой серьезную угрозу правам на свободу выражения мнений и собраний, считает Фолькер Тюрк
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Грузии отозвать проект закона "О прозрачности иностранного влияния" и начать диалог с гражданским обществом и медиаорганизациями.
Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства.
"Призываю правительство Грузии отозвать этот законопроект и начать диалог, в том числе с гражданским обществом и медиа-организациями. Маркировка неправительственных организаций и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, как "организаций, действующих в интересах иностранной силы", представляет собой серьезную угрозу правам на свободу выражения мнений и собраний", – говорится в заявлении Тюрка.
Верховный комиссар также призвал митингующих и организаторов протеста пользоваться своими правами мирным путем, не прибегая к насилию.
Кроме того, Тюрк выразил обеспокоенность в связи с ненужным и непропорциональным, по его словам, применением силы сотрудниками правоохранительных органов против демонстрантов и представителей СМИ в Тбилиси.
"Правительство должно полностью уважать и защищать их (митингующих – ред.) права на свободу выражения мнений и мирные собрания. Любое ограничение этих прав должно соответствовать принципам законности, необходимости и соразмерности. Применение силы во время протестов всегда должно быть исключением и последним средством перед лицом непосредственной опасности", – отмечено в заявлении.
Также еще одним призывом Тюрка к правительству Грузии является проведение быстрого и прозрачного расследования всех заявлений о жестоком обращении во время акций протеста, после или во время задержаний.
"Все лица, произвольно задержанные за реализацию своего права на свободу выражения мнений и мирных собраний, должны быть немедленно освобождены. Выдвинутые против них обвинения также должны быть сняты", – сказано в заявлении.
Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.