https://sputnik-georgia.ru/20240503/verkhovnyy-komissar-oon-prizval-vlasti-gruzii-otozvat-zakon-ob-inoagentakh-287738842.html

Верховный комиссар ООН призвал власти Грузии отозвать закон об "иноагентах"

Верховный комиссар ООН призвал власти Грузии отозвать закон об "иноагентах"

Sputnik Грузия

Закон об "иноагентах" представляет собой серьезную угрозу правам на свободу выражения мнений и собраний, считает Фолькер Тюрк 03.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-03T16:32+0400

2024-05-03T16:32+0400

2024-05-03T16:36+0400

грузия

новости

общество

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/06/285464505_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_dac09fede2a5c69dee56c8f9c8f1a3bd.png

ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал власти Грузии отозвать проект закона "О прозрачности иностранного влияния" и начать диалог с гражданским обществом и медиаорганизациями. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Противники т. н. закона об "иноагентах" митингуют в Тбилиси с 15 апреля. Акции приняли насильственный характер в дни постатейного рассмотрения спорного законопроекта (30 апреля и 1 мая). Вечером 1 мая законопроект был принят во втором чтении. Оппозиция голосовала против. По данным МВД, за это время пострадали семеро сотрудников ведомства.Верховный комиссар также призвал митингующих и организаторов протеста пользоваться своими правами мирным путем, не прибегая к насилию. Необъективные оценки поощряют насилие - МИД Грузии резко ответил Франции>>Кроме того, Тюрк выразил обеспокоенность в связи с ненужным и непропорциональным, по его словам, применением силы сотрудниками правоохранительных органов против демонстрантов и представителей СМИ в Тбилиси. Также еще одним призывом Тюрка к правительству Грузии является проведение быстрого и прозрачного расследования всех заявлений о жестоком обращении во время акций протеста, после или во время задержаний. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество