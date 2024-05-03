https://sputnik-georgia.ru/20240503/neobektivnye-otsenki-pooschryayut-nasilie----mid-gruzii-rezko-otvetil-frantsii--287738949.html
Необъективные оценки поощряют насилие – МИД Грузии резко ответил Франции
Необъективные оценки поощряют насилие – МИД Грузии резко ответил Франции
Sputnik Грузия
Франция осудила действия грузинских правоохранителей на акциях протеста в Тбилиси против т. н. закона об "иноагентах" 03.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-03T14:20+0400
2024-05-03T14:20+0400
2024-05-03T15:23+0400
политика
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франция
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
париж
мид грузии
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ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Заявление внешнеполитического ведомства Франции о событиях на акциях против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии лишено объективности и только поощряет насилие со стороны "насильственных групп", которые связаны с оппозицией и финансируются из-за рубежа, говорится в заявлении грузинского МИД. МИД Франции 2 мая написал в соцсети Х, что с обеспокоенностью следит за ситуацией в Грузии и что Франция сожалеет о насилии в отношении протестующих после принятия законопроекта об иностранном влиянии во втором чтении. Там же отмечено, что Грузия должна продолжить свои усилия по сближению с Евросоюзом согласно пожеланиям своего народа."В Грузии по высоким стандартам обеспечена свобода собраний и выражения. Соответственно, несмотря на то, что связанные с политической полицией и профинансированные из-за рубежа насильственные группы осуществляли масштабное насилие против зданий государственных институтов и правоохранительных структур, грузинские правоохранители, если не считать несколько неприятных инцидентов, действовали согласно высоким стандартам прав человека", – говорится в заявлении МИД Грузии. Официальный Тбилиси, как отмечено в заявлении, приветствует то, что Франция внимательно наблюдаете за событиями в Грузии. МИД Грузии также подчеркнул, что никак не комментировал грубые действия силовиков во время демонстрации в Париже. "Также напомним, что власти Грузии воздержались от критических заявлений в адрес Франции даже тогда, когда правоохранители в Париже вступили в противостояние с митингующими брутальными, совершенно несоответствующими всеобщим стандартам прав человека методами", - говорится в заявлении.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля, но 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.Почему премьер Грузии отказался ехать в США?>>Инициированный парламентским большинством спорный законопроект был принят во втором чтении вечером 1 мая. Присутствующие на пленарном заседании оппозиционные депутаты, а также участники акции протеста у здания парламента требовали отозвать, как они говорят "российский закон".Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.Премьер Грузии "поставил на место" советника Госдепа США>>Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Борьба с Западом или защита интересов Грузии? Все о законопроекте об "иноагентах">>Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, франция, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, париж, мид грузии
Необъективные оценки поощряют насилие – МИД Грузии резко ответил Франции
14:20 03.05.2024 (обновлено: 15:23 03.05.2024)
Франция осудила действия грузинских правоохранителей на акциях протеста в Тбилиси против т. н. закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 3 мая — Sputnik. Заявление внешнеполитического ведомства Франции о событиях на акциях против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Грузии лишено объективности и только поощряет насилие со стороны "насильственных групп", которые связаны с оппозицией и финансируются из-за рубежа, говорится в заявлении грузинского МИД.
МИД Франции 2 мая написал в соцсети Х, что с обеспокоенностью следит за ситуацией в Грузии и что Франция сожалеет о насилии в отношении протестующих после принятия законопроекта об иностранном влиянии во втором чтении. Там же отмечено, что Грузия должна продолжить свои усилия по сближению с Евросоюзом согласно пожеланиям своего народа.
"В Грузии по высоким стандартам обеспечена свобода собраний и выражения. Соответственно, несмотря на то, что связанные с политической полицией и профинансированные из-за рубежа насильственные группы осуществляли масштабное насилие против зданий государственных институтов и правоохранительных структур, грузинские правоохранители, если не считать несколько неприятных инцидентов, действовали согласно высоким стандартам прав человека", – говорится в заявлении МИД Грузии.
Официальный Тбилиси, как отмечено в заявлении, приветствует то, что Франция внимательно наблюдаете за событиями в Грузии.
"Но мы сожалеем, что ваше заявление лишено объективности... Необъективные оценки поощряют насилие, которое, как уже было отмечено, осуществляются вязанными с политической полицией и профинансированными из-за рубежа насильственными группами", - сказано в заявлении.
МИД Грузии также подчеркнул, что никак не комментировал грубые действия силовиков во время демонстрации в Париже.
"Также напомним, что власти Грузии воздержались от критических заявлений в адрес Франции даже тогда, когда правоохранители в Париже вступили в противостояние с митингующими брутальными, совершенно несоответствующими всеобщим стандартам прав человека методами", - говорится в заявлении.
Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля, но 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Инициированный парламентским большинством спорный законопроект был принят во втором чтении вечером 1 мая. Присутствующие на пленарном заседании оппозиционные депутаты, а также участники акции протеста у здания парламента требовали отозвать, как они говорят "российский закон".
Власти Грузии настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, поводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.
Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.
Власти Грузии называют непонятной критику Запада, указывая на то, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения.