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Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси? Последние данные
Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси? Последние данные
Sputnik Грузия
По количеству проданных квартир лидирует столичный район Сабуртало 04.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-04T16:31+0400
2024-05-04T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси за год снизился – в марте 2024 года продано почти 2,9 тысячи квартир, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По информации аналитиков, снижение продаж, по сравнению с прошлым годом, связано с изменением законодательства по вопросам собственности. По старым квартирам было совершено 2 397 сделок, что на 19% меньше, чем за отчетный период 2023 года. На фоне значительного снижения количества транзакций объем рынка за месяц уменьшился за год на 4% и составил 235 миллионов долларов. Инфляция в Грузии выросла в апреле – новая статистика>> По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, но снизилась на 10% по сравнению с мартом 2023 года. Средняя цена аренды квадратного метра в марте составила 12 долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, экономика, новости, тбилиси, грузия
недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, экономика, новости, тбилиси, грузия
Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси? Последние данные
По количеству проданных квартир лидирует столичный район Сабуртало
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси за год снизился – в марте 2024 года продано почти 2,9 тысячи квартир, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital.
По информации аналитиков, снижение продаж, по сравнению с прошлым годом, связано с изменением законодательства по вопросам собственности.
"В марте цена продажи составила $1200/кв. м, что на 4% больше, чем в прошлом году", – говорится в обзоре. Всего в марте 2024 года было продано 574 новые квартиры, что на 9% меньше, чем в марте 2023 года.
По старым квартирам было совершено 2 397 сделок, что на 19% меньше, чем за отчетный период 2023 года.
В марте по количеству проданных квартир лидирует район Сабуртало (18% от общего объема продаж), на втором месте – район Диди Дигоми (11% от общего объема продаж).
На фоне значительного снижения количества транзакций объем рынка за месяц уменьшился за год на 4% и составил 235 миллионов долларов.
По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, но снизилась на 10% по сравнению с мартом 2023 года. Средняя цена аренды квадратного метра в марте составила 12 долларов.