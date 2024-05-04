https://sputnik-georgia.ru/20240504/chto-proiskhodit-s-tsenami-na-kvartiry-v-tbilisi-poslednie-dannye-287753127.html

Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси? Последние данные

Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси? Последние данные

Sputnik Грузия

По количеству проданных квартир лидирует столичный район Сабуртало 04.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-04T16:31+0400

2024-05-04T16:31+0400

2024-05-04T16:31+0400

недвижимость в тбилиси

недвижимость

недвижимость в грузии

экономика

новости

тбилиси

грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/16/267745917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7eb28337cca430815fdd7bbdec40e1c7.jpg

ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Спрос на квартиры в Тбилиси за год снизился – в марте 2024 года продано почти 2,9 тысячи квартир, что на 11% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в ежемесячном обзоре TBC Capital. По информации аналитиков, снижение продаж, по сравнению с прошлым годом, связано с изменением законодательства по вопросам собственности. По старым квартирам было совершено 2 397 сделок, что на 19% меньше, чем за отчетный период 2023 года. На фоне значительного снижения количества транзакций объем рынка за месяц уменьшился за год на 4% и составил 235 миллионов долларов. Инфляция в Грузии выросла в апреле – новая статистика>> По данным аналитиков, стоимость арендной платы за жилую недвижимость в Тбилиси не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, но снизилась на 10% по сравнению с мартом 2023 года. Средняя цена аренды квадратного метра в марте составила 12 долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, экономика, новости, тбилиси, грузия