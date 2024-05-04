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Объем депозитов иностранцев в Грузии продолжает расти

Объем депозитов иностранцев в Грузии продолжает расти

Sputnik Грузия

Счета россиян в Грузии составляют треть от всех депозитов иностранных граждан 04.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-04T18:00+0400

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2024-05-04T18:00+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Иностранцы хранят в банках Грузии 7,85 миллиарда лари, что на 1,1 миллиарда лари больше аналогичных показателей 2023 года, говорится в материалах Нацбанка Грузии. При этом 83% денег на счетах иностранных граждан – это иностранная валюта. На счетах граждан Грузии иностранная валюта составляет 57% от общего объема средств. Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси? Последние данные>> В сентябре 2023 года Комитет финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение повысить для граждан России процент вкладов в иностранной валюте в грузинских банках, который нельзя востребовать немедленно, до 80%. Согласно отчетам банков, счета россиян в Грузии составляют треть от всех депозитов иностранных граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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