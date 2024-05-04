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Объем депозитов иностранцев в Грузии продолжает расти
Объем депозитов иностранцев в Грузии продолжает расти
Sputnik Грузия
Счета россиян в Грузии составляют треть от всех депозитов иностранных граждан 04.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-04T18:00+0400
2024-05-04T18:00+0400
2024-05-04T18:00+0400
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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Иностранцы хранят в банках Грузии 7,85 миллиарда лари, что на 1,1 миллиарда лари больше аналогичных показателей 2023 года, говорится в материалах Нацбанка Грузии. При этом 83% денег на счетах иностранных граждан – это иностранная валюта. На счетах граждан Грузии иностранная валюта составляет 57% от общего объема средств. Что происходит с ценами на квартиры в Тбилиси? Последние данные>> В сентябре 2023 года Комитет финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение повысить для граждан России процент вкладов в иностранной валюте в грузинских банках, который нельзя востребовать немедленно, до 80%. Согласно отчетам банков, счета россиян в Грузии составляют треть от всех депозитов иностранных граждан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, деньги
экономика, новости, грузия, национальный банк грузии, деньги
Объем депозитов иностранцев в Грузии продолжает расти
Счета россиян в Грузии составляют треть от всех депозитов иностранных граждан
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Иностранцы хранят в банках Грузии 7,85 миллиарда лари, что на 1,1 миллиарда лари больше аналогичных показателей 2023 года, говорится в материалах Нацбанка Грузии.
По данным регулятора, на март 2022 года объем депозитов иностранных граждан составлял 4,15 миллиарда, а на март 2023 года – 6,75 миллиарда лари. Депозиты иностранных граждан составляют 28,4% от всего объема депозитов в коммерческих банках.
При этом 83% денег на счетах иностранных граждан – это иностранная валюта. На счетах граждан Грузии иностранная валюта составляет 57% от общего объема средств.
В сентябре 2023 года Комитет финансовой стабильности Национального банка Грузии принял решение повысить для граждан России процент вкладов в иностранной валюте в грузинских банках, который нельзя востребовать немедленно, до 80%.
Согласно отчетам банков, счета россиян в Грузии составляют треть от всех депозитов иностранных граждан.