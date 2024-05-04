https://sputnik-georgia.ru/20240504/skolko-yaits-mozhno-sest-na-paskhu-bez-vreda-dlya-zdorovya-otvet-spetsialista-287712486.html
Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ специалиста
Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ специалиста
Sputnik Грузия
Врач рассказала, сколько яиц на Пасху можно съесть без вреда для здоровья 04.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-04T16:00+0400
2024-05-04T16:00+0400
2024-05-04T16:00+0400
пасха
пасха 2024
общество
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23141/52/231415250_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_53da6c5db62e4566bea7fd19b6612c80.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В пасхальные дни стоит ограничиться одним или двумя яйцами в день, чтобы не перегрузить пищеварительную систему, советует доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.Пасха 2024 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?>>Если вы постились, то без вреда для желудка и здоровья можно съесть 1-2 яйца в день, не больше, утверждает медик.Эксперт добавила, что свежие яйца нужно хранить в холодильнике. Крашеные яйца, которые хранятся на столе, лучше съесть в течение первых двух дней после варки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23141/52/231415250_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_107c490a0caf3433846680a8eb8ca5d5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пасха, пасха 2024, общество
пасха, пасха 2024, общество
Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ специалиста
Врач рассказала, сколько яиц на Пасху можно съесть без вреда для здоровья
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В пасхальные дни стоит ограничиться одним или двумя яйцами в день, чтобы не перегрузить пищеварительную систему, советует доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Если вы постились, то без вреда для желудка и здоровья можно съесть 1-2 яйца в день, не больше, утверждает медик.
"Ведь на столе будут еще куличи, пасха и другие разносолы. А слишком много белка после 40-дневного перерыва – не очень полезно. Если пост не соблюдали, то можно съесть до четырех яиц за день. Главное – не за один раз", – написала Павлова в своем Telegram-канале.
Эксперт добавила, что свежие яйца нужно хранить в холодильнике. Крашеные яйца, которые хранятся на столе, лучше съесть в течение первых двух дней после варки.