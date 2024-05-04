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Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ специалиста

Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья? Ответ специалиста

Sputnik Грузия

Врач рассказала, сколько яиц на Пасху можно съесть без вреда для здоровья 04.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-04T16:00+0400

2024-05-04T16:00+0400

2024-05-04T16:00+0400

пасха

пасха 2024

общество

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. В пасхальные дни стоит ограничиться одним или двумя яйцами в день, чтобы не перегрузить пищеварительную систему, советует доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.Пасха 2024 в Тбилиси: как будет работать общественный транспорт?>>Если вы постились, то без вреда для желудка и здоровья можно съесть 1-2 яйца в день, не больше, утверждает медик.Эксперт добавила, что свежие яйца нужно хранить в холодильнике. Крашеные яйца, которые хранятся на столе, лучше съесть в течение первых двух дней после варки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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