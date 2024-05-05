https://sputnik-georgia.ru/20240505/blagotvoritelnye-organizatsii-po-sboru-produktov-poyavyatsya-v-gruzii-s-1-iyunya-287743307.html

Благотворительные организации по сбору продуктов появятся в Грузии с 1 июня

Благотворительные организации по сбору продуктов появятся в Грузии с 1 июня

Sputnik Грузия

Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты 05.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-05T11:06+0400

2024-05-05T11:06+0400

2024-05-05T11:06+0400

грузия

общество

новости

благотворительность

продукты питания

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/14/285775494_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_c658841e649208039b48d4cde00b998f.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Организации, которым магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность, должны пройти авторизацию с 1 июня 2024 года. Сдавать организациям можно будет только продукты с не истекшим сроком годности, безопасные для потребления, список которых определило правительство Грузии. Также благотворительные организации смогут принимать хлебобулочные изделия, если они будут розданы в течение суток после производства. Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты. Эти продукты компании смогут дарить лично либо передавать продовольственным благотворительным организациям или продовольственным банкам, которые должны будут регистрироваться в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов. Для авторизации, организация должна быть зарегистрирована как бизнес-оператор, должна иметь статус благотворительной организации, удовлетворять требованиям законов о хранении продовольствия и обработки отходов. Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах >>При этом у организации должны быть внедрены процедуры анализа рисков и критических контрольных точек продуктов, иметься специальные склады для продуктов и система отчета, а также ежегодный план. Для авторизации организации должны представить пакет документов о соответствии требованиям и заявление в Национальное агентство продовольствия. Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся, а основными получателями помощи должны стать социально нуждающиеся и бедные люди, а также дети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, благотворительность, продукты питания