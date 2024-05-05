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https://sputnik-georgia.ru/20240505/blagotvoritelnye-organizatsii-po-sboru-produktov-poyavyatsya-v-gruzii-s-1-iyunya-287743307.html
Благотворительные организации по сбору продуктов появятся в Грузии с 1 июня
Благотворительные организации по сбору продуктов появятся в Грузии с 1 июня
Sputnik Грузия
Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты 05.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-05T11:06+0400
2024-05-05T11:06+0400
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Организации, которым магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность, должны пройти авторизацию с 1 июня 2024 года. Сдавать организациям можно будет только продукты с не истекшим сроком годности, безопасные для потребления, список которых определило правительство Грузии. Также благотворительные организации смогут принимать хлебобулочные изделия, если они будут розданы в течение суток после производства. Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты. Эти продукты компании смогут дарить лично либо передавать продовольственным благотворительным организациям или продовольственным банкам, которые должны будут регистрироваться в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов. Для авторизации, организация должна быть зарегистрирована как бизнес-оператор, должна иметь статус благотворительной организации, удовлетворять требованиям законов о хранении продовольствия и обработки отходов. Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах &gt;&gt;При этом у организации должны быть внедрены процедуры анализа рисков и критических контрольных точек продуктов, иметься специальные склады для продуктов и система отчета, а также ежегодный план. Для авторизации организации должны представить пакет документов о соответствии требованиям и заявление в Национальное агентство продовольствия. Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся, а основными получателями помощи должны стать социально нуждающиеся и бедные люди, а также дети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, общество, новости, благотворительность, продукты питания
грузия, общество, новости, благотворительность, продукты питания

Благотворительные организации по сбору продуктов появятся в Грузии с 1 июня

11:06 05.05.2024
© photo: Sputnik / StringerТуристический бизнес - рестораны грузинской кухни
Туристический бизнес - рестораны грузинской кухни - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Организации, которым магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность, должны пройти авторизацию с 1 июня 2024 года.
Сдавать организациям можно будет только продукты с не истекшим сроком годности, безопасные для потребления, список которых определило правительство Грузии.
В список вошли макаронные изделия, крупы, чай, кофе, сиропы, расфасованные безалкогольные напитки, консервы, овощные и фруктовые заготовки, соусы, подсолнечное масло, сахар, соль, уксус, сухари, хлебцы, чипсы, продукты быстрого приготовления и замороженные продукты.
Также благотворительные организации смогут принимать хлебобулочные изделия, если они будут розданы в течение суток после производства.
Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты.
Эти продукты компании смогут дарить лично либо передавать продовольственным благотворительным организациям или продовольственным банкам, которые должны будут регистрироваться в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов.
Для авторизации, организация должна быть зарегистрирована как бизнес-оператор, должна иметь статус благотворительной организации, удовлетворять требованиям законов о хранении продовольствия и обработки отходов.
Что мы едим? Жителям Грузии советуют не покупать яйца и мясо в сомнительных местах >>
При этом у организации должны быть внедрены процедуры анализа рисков и критических контрольных точек продуктов, иметься специальные склады для продуктов и система отчета, а также ежегодный план.
Для авторизации организации должны представить пакет документов о соответствии требованиям и заявление в Национальное агентство продовольствия.
Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся, а основными получателями помощи должны стать социально нуждающиеся и бедные люди, а также дети.
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