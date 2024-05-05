Благотворительные организации по сбору продуктов появятся в Грузии с 1 июня
© photo: Sputnik / StringerТуристический бизнес - рестораны грузинской кухни
© photo: Sputnik / Stringer
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Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Организации, которым магазины и кафе в Грузии смогут сдавать продукты на благотворительность, должны пройти авторизацию с 1 июня 2024 года.
Сдавать организациям можно будет только продукты с не истекшим сроком годности, безопасные для потребления, список которых определило правительство Грузии.
В список вошли макаронные изделия, крупы, чай, кофе, сиропы, расфасованные безалкогольные напитки, консервы, овощные и фруктовые заготовки, соусы, подсолнечное масло, сахар, соль, уксус, сухари, хлебцы, чипсы, продукты быстрого приготовления и замороженные продукты.
Также благотворительные организации смогут принимать хлебобулочные изделия, если они будут розданы в течение суток после производства.
Организациям будет запрещено принимать алкогольные напитки или изготовленные в домашних условиях любые продукты.
Эти продукты компании смогут дарить лично либо передавать продовольственным благотворительным организациям или продовольственным банкам, которые должны будут регистрироваться в качестве благотворительных организаций с основной функцией распределения излишков продуктов.
Для авторизации, организация должна быть зарегистрирована как бизнес-оператор, должна иметь статус благотворительной организации, удовлетворять требованиям законов о хранении продовольствия и обработки отходов.
При этом у организации должны быть внедрены процедуры анализа рисков и критических контрольных точек продуктов, иметься специальные склады для продуктов и система отчета, а также ежегодный план.
Для авторизации организации должны представить пакет документов о соответствии требованиям и заявление в Национальное агентство продовольствия.
Они будут ответственны за распределение помощи нуждающимся, а основными получателями помощи должны стать социально нуждающиеся и бедные люди, а также дети.