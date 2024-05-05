https://sputnik-georgia.ru/20240505/kak-prazdnuyut-paskhu-v-gruzii-rabota-gosuchrezhdeniy-transport-vykhodnye--287754113.html

Как празднуют Пасху в Грузии: работа госучреждений, транспорт, выходные

Как празднуют Пасху в Грузии: работа госучреждений, транспорт, выходные

Sputnik Грузия

В этом году жителей и гостей Грузии ждут долгие пасхальные выходные, которые продлятся вплоть до 13 мая 05.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. В Грузии Пасха – один из самых широко отмечаемых праздников, а в первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших. Пасха в разных странах мира: топ-7 прекрасных традиций>>Верующие в этот день, а также в день Пасхи ходят на кладбище, но не для скорби, а чтобы поздравить своих усопших родных и близких с Воскресением Христовым. В связи с этим 5 и 6 мая будут действовать временные автобусные маршруты, которые бесплатно будут перевозить пассажиров с 8:00 до 20:00 на кладбища. Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам: Остальной общественный транспорт будет работать в обычном режиме и будет платным. Стоимость проезда на автобусе, метро или маршрутном такси составляет 1 лари, оплата осуществляется по безналичному расчету. Долгие выходные В этом году на Пасху в Грузии будут долгие выходные, которые продлятся вплоть до 13 мая. В связи с выходными не будут работать образовательные учреждения, банки, госучреждения и сервисы по предоставлению ряда государственных услуг.Пасхальный уикенд: куда сходить в Тбилиси в праздничные дни?>> При этом магазины, аптеки, объекты общественного питания, критическая инфраструктура, больницы, структуры по обеспечению государственной и общественной безопасности продолжат работу в обычном режиме.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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