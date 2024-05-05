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Пасха-2024: благодатный огонь прибыл в Грузию
Пасха-2024: благодатный огонь прибыл в Грузию
Sputnik Грузия
Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту 05.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал.Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба.Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме&gt;&gt;Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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пасха, пасха 2024, израиль, иерусалим, тбилиси, грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, религия

Пасха-2024: благодатный огонь прибыл в Грузию

01:11 05.05.2024
© photo: Sputnik / StringerБлагодатный огонь доставили в Грузию
Благодатный огонь доставили в Грузию - Sputnik Грузия, 1920, 05.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал.
Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме>>
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.
Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.
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