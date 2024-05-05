https://sputnik-georgia.ru/20240505/paskha-2024-blagodatnyy-ogon-pribyl-v-gruziyu-287754890.html

Пасха-2024: благодатный огонь прибыл в Грузию

Пасха-2024: благодатный огонь прибыл в Грузию

Sputnik Грузия

Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту 05.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-05T01:11+0400

2024-05-05T01:11+0400

2024-05-05T01:11+0400

пасха

пасха 2024

израиль

иерусалим

тбилиси

грузия

новости

общество

тбилисский международный аэропорт

религия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/04/10/276762416_0:9:960:549_1920x0_80_0_0_92dc72c0f05dd58e62a8021cd4d24d9e.jpg

ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Благодатный огонь прибыл в Грузию специальным рейсом из Израиля, передает Первый канал.Огонь встретили паломники и священнослужители в Тбилисском международном аэропорту и везут его в храмы по всей стране, где в эти минуты проходит пасхальная служба.Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме>>Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.Огонь зажигается во время литании – особого молебна, который возглавляет Иерусалимский патриарх. Патриарх трижды обходит крестным ходом Кувуклию – часовню над гробом Христа, которая находится в центре храма. А затем он заходит внутрь нее, где молится о схождении огня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

израиль

иерусалим

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

пасха, пасха 2024, израиль, иерусалим, тбилиси, грузия, новости, общество, тбилисский международный аэропорт, религия