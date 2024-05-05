https://sputnik-georgia.ru/20240505/pozorno---deputat-o-zayavlenii-oppozitsionera-ne-davat-peredyshki-politsii-287762455.html
"Позорно" - депутат о заявлении оппозиционера не давать передышки полиции
"Позорно" - депутат о заявлении оппозиционера не давать передышки полиции
Sputnik Грузия
Оппозиционер призвал протестующих в Тбилиси не давать передышки правоохранителям, чтобы они не могли отдохнуть 05.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-05T19:16+0400
2024-05-05T19:16+0400
2024-05-05T19:16+0400
грузия
политика
новости
майя битадзе
зураб джапаридзе
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Позорно, когда гражданин Грузии подстрекает сограждан вредить правоохранителям, заявила глава комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе, комментируя слова лидера оппозиционной партии "Гирчи больше свободы" Зураба Джапаридзе. Джапаридзе призвал противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" активно выходить на акции протеста в выходные дни, не уезжать из Тбилиси и не давать передышки правоохранителям, чтобы они не могли отдохнуть, поехать в регионы, пойти на могилы близких. "Наша задача выбить их из сил", - подчеркнул оппозиционер. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил 7, 8 и 10 мая выходными днями. В связи с православной Пасхой выходными объявлены 3 - 6 мая, а 9 мая - День победы над фашизмом - также является выходным, следовательно, в этом году выходные дни продлятся с 3 по 12 мая включительно. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента >>Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, майя битадзе, зураб джапаридзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, майя битадзе, зураб джапаридзе, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
"Позорно" - депутат о заявлении оппозиционера не давать передышки полиции
Оппозиционер призвал протестующих в Тбилиси не давать передышки правоохранителям, чтобы они не могли отдохнуть
ТБИЛИСИ, 5 мая — Sputnik. Позорно, когда гражданин Грузии подстрекает сограждан вредить правоохранителям, заявила глава комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе, комментируя слова лидера оппозиционной партии "Гирчи больше свободы" Зураба Джапаридзе.
Джапаридзе призвал противников принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" активно выходить на акции протеста в выходные дни, не уезжать из Тбилиси и не давать передышки правоохранителям, чтобы они не могли отдохнуть, поехать в регионы, пойти на могилы близких. "Наша задача выбить их из сил", - подчеркнул оппозиционер.
"Позорно, когда гражданин Грузии нападает на правоохранительные органы и подстрекает граждан причинить вред сотрудникам полиции, которые являются главной гарантией безопасности", - сказала Битадзе.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил 7, 8 и 10 мая выходными днями. В связи с православной Пасхой выходными объявлены 3 - 6 мая, а 9 мая - День победы над фашизмом - также является выходным, следовательно, в этом году выходные дни продлятся с 3 по 12 мая включительно.
С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.