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Грузинский саблист стал вице-чемпионом Гран-при в Сеуле
Грузинский саблист стал вице-чемпионом Гран-при в Сеуле
Sputnik Грузия
Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров 06.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-06T16:55+0400
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2024-05-06T16:55+0400
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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Лидер мирового рейтинга саблистов, грузин Сандро Базадзе завоевал серебро Гран-при в Сеуле. В финальной встрече Базадзе уступил представителю Египта Зиаду Элсиси со счетом 15:13 и завоевал титул вице-чемпиона. Третье место разделили американские саблисты. Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд >>Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров. С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, сандро базадзе, сеул
спорт, новости, грузия, сандро базадзе, сеул
Грузинский саблист стал вице-чемпионом Гран-при в Сеуле
Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров
ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Лидер мирового рейтинга саблистов, грузин Сандро Базадзе завоевал серебро Гран-при в Сеуле.
В финальной встрече Базадзе уступил представителю Египта Зиаду Элсиси со счетом 15:13 и завоевал титул вице-чемпиона.
Третье место разделили американские саблисты.
Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров.
С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов.