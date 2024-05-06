https://sputnik-georgia.ru/20240506/gruzinskiy-sablist-stal-vitse-chempionom-gran-pri-v-seule-287774777.html

Грузинский саблист стал вице-чемпионом Гран-при в Сеуле

Грузинский саблист стал вице-чемпионом Гран-при в Сеуле

Sputnik Грузия

Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T16:55+0400

2024-05-06T16:55+0400

2024-05-06T16:55+0400

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сандро базадзе

сеул

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Лидер мирового рейтинга саблистов, грузин Сандро Базадзе завоевал серебро Гран-при в Сеуле. В финальной встрече Базадзе уступил представителю Египта Зиаду Элсиси со счетом 15:13 и завоевал титул вице-чемпиона. Третье место разделили американские саблисты. Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд >>Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров. С марта 2023 года 30-летний Базадзе возглавляет мировой рейтинг саблистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сеул

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спорт, новости, грузия, сандро базадзе, сеул