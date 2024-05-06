https://sputnik-georgia.ru/20240506/na-aktsiyakh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-mozhet-proizoyti-fatalnyy-sluchay-287773922.html

На акциях против закона об "иноагентах" в Грузии может произойти фатальный случай?

На акциях против закона об "иноагентах" в Грузии может произойти фатальный случай?

Sputnik Грузия

Многочисленные акции протеста против закона об "иноагентах" проходят в Тбилиси с 15 апреля 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T14:44+0400

2024-05-06T14:44+0400

2024-05-06T15:51+0400

грузия

новости

политика

единое национальное движение

бидзина иванишвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

тбилиси

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/01/287695079_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_7c9f21b65e260d2ace61487bd8da7529.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Участникам акции протеста против законопроекта об "иноагентах" стоит обратить внимание на заявление депутата от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Зураба Чиаберашвили о возможности фатального случая на этих акциях, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Нино Цилосани. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Чиаберашвили, комментируя акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси, которые проходят с 15 апреля, заявил, что Грузия ходит по острию ножа, и если в стране "упаси Господи, произойдет какой-нибудь фатальный случай", никто не знает, какой вид примут происходящие события. По его словам, полная ответственность за это будет лежать на почетном председателе "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили и его правительстве. По ее словам, согласно стратегии американского коуча Питера Акермана, "Национальное движение" сделает все, чтобы использовать уже известные им инструменты, в том числе, исходя из революционных сценариев, использованных на Майдане, и многих других инструкциях, полученных ими от Акермана. Как утверждают власти Грузии, Акерман вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, НПО и оппозиционных телеканалов 2022 году.Цилосани призвала представителей "Национального движения" и связанных с ними партий взять на себя ответственность за развитие событий на акциях, которые они сами и организуют. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента >>Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, единое национальное движение, бидзина иванишвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, тбилиси, грузинская мечта - демократическая грузия