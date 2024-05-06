https://sputnik-georgia.ru/20240506/pochemu-oppozitsiya-zagovorila-o-vozmozhnosti-fatalnogo-iskhoda-na-aktsiyakh-v-tbilisi-287775482.html

Почему оппозиция заговорила о возможности фатального исхода на акциях в Тбилиси?

Почему оппозиция заговорила о возможности фатального исхода на акциях в Тбилиси?

Sputnik Грузия

Многочисленные акции протеста против закона об "иноагентах" проходят в Тбилиси с 15 апреля 06.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-06T18:51+0400

2024-05-06T18:51+0400

2024-05-06T18:51+0400

политика

грузия

новости

ираклий кадагишвили

бидзина иванишвили

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 6 мая — Sputnik. Акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси не достигает кульминации, из-за чего оппозиция начала разговоры о возможном фатальном результате, заявил член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили, комментируя заявление члена "Национального движения" Зураба Чиаберашвили. Чиаберашвили, комментируя акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси, которые проходят с 15 апреля, заявил, что Грузия ходит по острию ножа, и если в стране "упаси Господи, произойдет какой-нибудь фатальный случай", никто не знает, какой вид примут происходящие события. По его словам, полная ответственность за это будет лежать на почетном председателе "Грузинской мечты" Бидзине Иванишвили и его правительстве. Как утверждают власти Грузии, Акерман вел тренинг по проведению революций для оппозиционных партий, НПО и оппозиционных телеканалов 2022 году. По словам Кадагишвили, сегодня оппозиция видит, что акция, какой бы многочисленной она ни была или в которой участвует молодежь, лишена содержания, поэтому она не достигает своего основного результата, ради которого она призвана. Кадагишвили отметил, что государство и правоохранительные органы делают все, чтобы акции носили мирный характер, не выходили за рамки закона, и обеспечивали безопасность участников акции. Также, по его словам, необходима превенция, в том числе оценка и пояснение, которое представители власти дают населению, и которое слышат и рядовые участники акции. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Депутаты вернутся к рассмотрению спорного законопроекта в третьем чтении на будущей неделе. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Западные фонды косвенно финансируют политические партии в Грузии – спикер парламента >>Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, бидзина иванишвили, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах